Pokémon Scarlet and Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero u publikua

DLC i shumëpritur i Pokémon Scarlet dhe Violet më në fund ka mbërritur, me pjesën e parë të titulluar "The Teal Mask" që do të publikohet këtë javë. Trajnerët tani mund të nisin një aventurë të re në tokën e Kitakami, duke u takuar me Pokemon të rinj, duke eksploruar vende të reja dhe duke përjetuar histori të reja.

Një nga shtesat emocionuese në këtë DLC është prezantimi i Heronjve të Kitakami, një grup trajnerësh të fuqishëm që luajnë një rol vendimtar në histori. Trajnerët do të kenë mundësinë të ndërveprojnë me ta, të mësojnë për udhëtimet e tyre dhe ndoshta edhe t'i sfidojnë ata në beteja.

Fshati Kitakami gjithashtu zë vendin qendror në këtë DLC, duke i lejuar trajnerët të zhyten në kulturën e tij të pasur dhe të zbulojnë sekretet e saj. Është një vend i gjallë dhe i gjallë që ofron një atmosferë unike në krahasim me rajonet e tjera në lojë.

Për më tepër, trajnerët do të ndeshen me Pokemon të njohur që kanë emigruar nga rajone të tjera dhe e kanë bërë Kitakami shtëpinë e tyre të re. Një Pokemon i tillë është Polteageist, një specie e sapo zbuluar ekskluzive për këtë DLC. Dizajni dhe aftësitë e tij e bëjnë atë një shtesë intriguese për ekipin e çdo trajneri.

Nëse jeni duke marrë në konsideratë blerjen e DLC-së, vlen të përmendet se "The Hidden Treasure of Area Zero" vjen me dy pjesë - 'The Teal Mask' dhe 'The Indigo Disk'. Për më tepër, ai përfshin një grup uniform që përfaqëson të gjitha stinët, duke i lejuar trajnerët të personalizojnë pamjen e karakterit të tyre në lojë.

Sigurohuni që të zgjidhni versionin DLC që është në përputhje me kopjen tuaj të lojës kur bëni një blerje.

Si përfundim, lëshimi i Pokémon Scarlet dhe Violet DLC shënon një kapitull të ri emocionues në lojë. Me Pokémon të rinj, histori magjepsëse dhe vendndodhje mahnitëse, është një domosdoshmëri për çdo trajner Pokémon të etur për aventura të reja.

