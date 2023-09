Release Times për The Teal Mask DLC në Pokemon Scarlet dhe Violet

Trajnerët në mbarë botën po presin me padurim lëshimin e DLC-së së parë Pokemon Scarlet dhe Violet, The Teal Mask. I vendosur të lançohet të mërkurën, më 13 shtator, lojtarët janë kuriozë për oraret specifike të lëshimit në rajonin e tyre.

Sipas informacioneve të konfirmuara, The Teal Mask DLC do të publikohet në oraret e mëposhtme:

– 6:12 Koha e Paqësorit (XNUMX shtator)

– 8:12 me orën qendrore (XNUMX shtator)

– 9:12 me kohën Lindore (XNUMX shtator)

– 2:13 me orën e Mbretërisë së Bashkuar (XNUMX shtator)

– 3:13 me kohën e Evropës Qendrore (XNUMX shtator)

– 5:30 e mëngjesit me orën indiane (13 shtator)

– 9 e mëngjesit me kohën e Japonisë (13 shtator)

Këto kohë mund të jenë subjekt i ndryshimit, por loja pritet të nisë rreth kohës së dhënë. Lojtarët duhet të qëndrojnë të përditësuar për çdo njoftim në lidhje me ndryshimet e kohës së lëshimit.

The Teal Mask është pjesë e The Hidden Treasure of Area Zero DLC për Pokemon Scarlet dhe Violet. DLC i çon lojtarët në një udhëtim shkollor në Kitakami, një fshat i gjallë i mbushur me aktivitete festive dhe shitës ambulantë. Kompania Pokemon tashmë ka ngacmuar monstrat e rinj të xhepit, Legendarët dhe personazhet që do të prezantohen në The Teal Mask.

Rrjedhjet kanë zbuluar gjithashtu informacione shtesë rreth aftësive të reja, hyrjeve në Pokedex dhe monstrave të xhepit si Bloodmoon Ursaluna. Pjesa e dytë e The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, e quajtur The Indigo Disk, është planifikuar të publikohet në Q4/Dimër në 2023.

Lojtarët që duan të përjetojnë DLC The Teal Mask do të duhet të kenë ose Pokemon Scarlet ose Pokemon Violet. Ata që zotërojnë të dyja lojërat do të duhet të blejnë kopje të veçanta të The Teal Mask.

Pavarësisht problemeve fillestare teknike që ndikuan në zhytjen dhe përvojën e lojtarëve, Pokemon Scarlet dhe Violet patën një lançim jashtëzakonisht të suksesshëm, duke u bërë lëshimi më i madh i Nintendo i të gjitha kohërave me 10 milionë kopje të shitura në tre ditët e para.

