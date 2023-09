Jupiter njofton Picross S+ për Nintendo Switch, duke ringjallur lojërat vetëm dixhitale Picross

Të apasionuarit pas Picross kanë arsye të festojnë pasi zhvilluesi i lojërave Jupiter njoftoi së fundmi lëshimin e ardhshëm të Picross S+ për Nintendo Switch. Ky lajm emocionues do të thotë se nëntë lojëra Picross që më parë ishin vetëm dixhitale do të ringjallen dhe do të vihen në dispozicion edhe një herë, për kënaqësinë e fansave.

Sipas raportimeve, Picross S+ do të përfshijë enigmat origjinale Picross e dhe gjithashtu do të prezantojë lojërat e mëvonshme Picross e si paketa me pagesë. Për më tepër, paketa do të shfaqë Picross e9, një lojë më parë ekskluzive për Japoninë që më në fund do të bëjë debutimin e saj në Perëndim.

Edhe pse loja është vendosur të nisë në vitin 2024, tashmë ka disa lojëra Picross të disponueshme në Nintendo Switch për ata që mezi presin. Një shembull është Picross S Genesis & Master System Edition, i cili ofron piktograme të personazheve të dashur të Sega-s që fansat t'i shijojnë.

Ndërsa kostoja për çdo paketë përmbajtjeje dhe vetë Picross S+ kushton 4.99 dollarë, çmimi total për të nëntë lojërat vlerësohet të jetë rreth 45 dollarë. Pavarësisht çmimit në dukje të lartë, lojtarët e zjarrtë të Picross mund të dëshmojnë për orët e panumërta të zgjidhjes së enigmave qetësuese dhe problematike që ofrojnë këto lojëra.

Vlen të përmendet se ndërsa Picross S+ është një shtesë fantastike në bibliotekën Nintendo Switch, përvoja prekëse e gërmimit të blloqeve në Mario's Super Picross, e disponueshme përmes një abonimi në Nintendo Switch Online, mbetet e pakrahasueshme.

Në përgjithësi, shpallja e Picross S+ dhe ringjallja e lojërave Picross vetëm me dixhital është një zhvillim i mirëpritur për adhuruesit e zhanrit të enigmës. Ndoshta ky version do të inkurajojë gjithashtu Jupiterin të sjellë më shumë tituj Picross ekskluzivë të Japonisë në tregun perëndimor, duke përmbushur dëshirat e lojtarëve të etur që kanë dëshiruar të përjetojnë këto lojëra.

