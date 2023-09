Filtra të rinj të difuzionit Bloom Gold për kinematografi

Bashkëpunimi mes kineastit fitues të çmimeve Philip Bloom dhe Formatt-Hitech ka rezultuar në krijimin e serisë së filtrave të difuzionit Bloom Gold. Këta filtra të difuzionit me vidë janë krijuar për të eliminuar skajin dixhital në imazhet e prodhuara nga kamerat dhe lentet moderne, duke ofruar gjithashtu një efekt delikate ngrohjeje.

Bloom e kuptoi nevojën për një zgjidhje që mund të përmirësonte karakterin dhe thellësinë e imazheve të prodhuara nga kamera dhe lente me cilësi të lartë. I pakënaqur me opsionet ekzistuese, ai bashkëpunoi me Formatt-Hitech për të zhvilluar filtrat e tij të difuzionit. Të krijuara duke përdorur xhami optik Schott B270i dhe të përfunduar me kujdes me dorë në MB, këta filtra janë shembulli i standardeve më të larta të cilësisë.

Filtrat e difuzionit Bloom Gold janë të disponueshëm në forca 1/8, 1/4 dhe 1/2, dhe një gamë madhësish nga 49 mm në 82 mm. Me një unazë filtri antireflektues, këta filtra mund të përdoren lehtësisht si me fotografë ashtu edhe me lente kinemaje më të vogla. Zgjedhja midis fuqive të ndryshme i lejon përdoruesit të rregullojnë efektin e tyre të dëshiruar bazuar në faktorë të tillë si lentet, ndriçimi dhe gjatësia fokale.

Filtrat vijnë me një përzgjedhje të përfundimeve të unazave, ose ari tradicional i zi ose i pasur, megjithëse xhami dhe efekti mbeten të njëjta për të dy versionet. Çmimet për filtrat Bloom Gold variojnë nga 87.50 dollarë amerikanë për filtrat 49 mm në 140 dollarë amerikanë për versionet 82 mm. Ato mund të blihen direkt nga faqja e internetit Formatt-Hitech në SHBA dhe MB.

Kinematografët që kërkojnë të përmirësojnë ndikimin vizual dhe karakterin e imazheve të tyre tani mund të mbështeten në filtrat e difuzionit Bloom Gold për të ofruar një zgjidhje. Të krijuar me vëmendje të përpiktë ndaj detajeve dhe duke përdorur materiale me cilësi të lartë, këta filtra ofrojnë përshtatshmërinë dhe shkathtësinë e dëshiruar nga profesionistët në këtë fushë.

