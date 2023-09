Panasonic njofton Lumix G9 II me fokus automatik të përmirësuar dhe veçori të avancuara

Sot, Panasonic ka zbuluar Lumix G9 II të shumëpritur, një pasues i kamerës së saj flamurtare G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II është projektuar për krijuesit hibridë që i japin përparësi fotografisë dhe videove. Tipari i spikatur i kësaj kamere është sistemi i tij i përmirësuar i fokusimit automatik, i cili u prezantua për herë të parë në Panasonic Lumix S5 II.

Sistemi i ri i fokusimit automatik ofron fokus më të shpejtë dhe më të saktë me një sistem të rritur të zbulimit të fazave 779. Ai përfshin gjithashtu algoritme të avancuara të njohjes dhe gjurmimit të subjekteve, duke lejuar gjurmimin efektiv të njerëzve, kafshëve (përfshirë sytë), makinave dhe motoçikletave. Ndërsa gama e subjekteve të njohura mund të mos jetë aq e gjerë sa markat e tjera, ajo mbulon fushat kryesore në të cilat fokusohen shumica e fotografëve.

Brenda G9 II, ekziston një sensor MFT Live MOS 25.2 MP i ri i projektuar rishtazi i çiftuar me një motor përpunimi krejt të ri. Kamera përdor një modalitet të zhvendosjes së pikselëve me rezolucion të lartë, duke mundësuar shkrepjen me dorë për të prodhuar imazhe 100 MP. Vlerësimi ISO varion nga 100 në 25,600.

Shpejtësia e shpërthimit të G9 II është mbresëlënëse 60 fps me fokus automatik të vazhdueshëm, e cila mund të rritet në 75 fps pa fokusim automatik duke përdorur qepen elektronike. Me kapakun mekanik, kamera ofron një shpejtësi breshërie pak më të ngadaltë prej 14 fps (AF-S) ose 10 fps (AF-C). Për më tepër, ekziston një modalitet para-shpërthimi që mund të vendoset për të kapur veprimin 1.5, 1 ose 0.5 sekonda përpara se të shtypni plotësisht diafragmën, duke siguruar që të mos humbasin momente të rëndësishme.

Lumix G9 II është i pajtueshëm me një gamë të gjerë lentesh Micro Four Thirds nga Panasonic, Olympus, Leica dhe markave të tjera, duke u ofruar fotografëve një arsenal të gjerë për çdo situatë fotografimi. Panasonic ka përmirësuar gjithashtu sistemin e tij të stabilizimit të imazhit me deri në 8 ndalesa të stabilizimit brenda trupit (BIS) dhe të avancuar Active IS për stabilizim shtesë gjatë lëvizjes.

Për sa i përket aftësive të videos, G9 II ofron rezolucion maksimal të videos 5.7K 60p, 4K 120p ose FullHD 240p. Mund të regjistrojë duke përdorur sensorin e plotë në 4:2:0 10-bit, duke siguruar deri në 13 ndalesa të diapazonit dinamik kur shkrepni në V-Log. Kamera mbështet regjistrimin në Apple ProRes dhe i lejon përdoruesit të krijojnë dhe instalojnë LUT-et e tyre në kohë reale ose të zgjedhin nga 19 LUT-të e përgatitura paraprakisht.

Dizajni i trupit të G9 II është rafinuar në krahasim me paraardhësin e tij, duke shfaqur një majë më të sheshtë që të kujton Lumix S5 II. Ekrani i sipërm është zëvendësuar me një çelës funksioni të veçantë dhe faqosja e përgjithshme mbetet e njohur për aparatet ekzistues të Panasonic. Kamera mburret me një ekran artikulues 3 inç 1,080k-pika dhe një shikues elektronik 3,680k-dot.

Lumix G9 II do të jetë i disponueshëm në fund të nëntorit me një çmim fillestar prej 1,899 $ / £ 1,699 vetëm për trupin. Në Mbretërinë e Bashkuar, do të shitet në dy komplete: një me lente Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS për 1,899 £ dhe një tjetër me Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lente për 2,249 £.

Në përgjithësi, Panasonic Lumix G9 II është një aparat fotografik mbresëlënës me fokus automatik të avancuar, stabilizim imazhi dhe veçori video. Ai ofron një përvojë të gjithanshme xhirimi për krijuesit hibridë që kërkojnë fotografi dhe video me cilësi të lartë.

