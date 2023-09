Panasonic G9 II: Një Përmirësim Revolucionar për Fotografët në 2023

By

Panasonic G9 II është pasardhësi i shumëpritur i kamerës origjinale G9 dhe nuk zhgënjen. Ndërsa mund të duket ndryshe nga paraardhësi i tij, G9 II dëshmohet të jetë po aq revolucionar për sa i përket veçorive dhe aftësive të tij.

Një përmirësim i dukshëm është dizajni i trupit të kamerës. G9 II i ngjan shumë S5 II, i cili është një ndryshim i mirëpritur. Format dhe butonat janë të pozicionuar për qasje të lehtë dhe shtimi i një butoni shtesë të personalizueshëm pranë montimit të lenteve rrit shkathtësinë e kamerës.

Megjithatë, një dobësi është zvogëlimi i pamjes elektronike (EVF) nga G9 origjinale. G9 II përmban një EVF 3.69 milion pika me një faktor zmadhimi të reduktuar. Edhe pse ende efektiv dhe i përshtatshëm për një aparat fotografik modern, ai nuk është në krahasim me paraardhësin e tij.

Nën kapuç, G9 II krenohet me ndryshime të rëndësishme, me tre përmirësime kryesore që ia vlen të theksohen. Kamera tani përfshin sistemin më të fundit hibrid të fokusimit automatik të bazuar në zbulimin e fazave të Panasonic, duke ofruar zbulim të saktë të subjektit si për kafshët ashtu edhe për subjektet njerëzore. Ky sistem i fokusimit automatik është i besueshëm dhe i shpejtë, duke siguruar fokusim të saktë në situata të ndryshme shkrepjeje.

Për më tepër, stabilizimi i imazhit brenda trupit (IBIS) është përmirësuar, duke siguruar deri në tetë ndalesa stabilizimi. Kjo veçori u mundëson fotografëve të kapin imazhe më të mprehta, veçanërisht në kushte me dritë të ulët ose kur përdorin lente telefoto. Stabiliteti i G9 II është i barabartë me kamerat e tjera kryesore në klasën e tij.

Për më tepër, kamera është e pajisur me një sensor 25 megapiksel, të ngjashëm me atë të gjetur në GH6. Megjithëse sensori GH6 ka disa probleme me zhurmën dhe humbjen e detajeve në ISO më të ulëta, G9 II tregon përmirësime premtuese në cilësinë e imazhit, veçanërisht në ISO nga baza në 800.

Pavarësisht se është projektuar me fotografët në mendje, G9 II ende ofron një grup mbresëlënës të mënyrave të regjistrimit të videos. Ndërsa mund t'i mungojë CF Express si një opsion mediatik, kompresimi H.265 i regjistruar në foletë e dyfishta të kartave SD është më se i mjaftueshëm për nevojat e shumicës së përdoruesve.

Në përgjithësi, Panasonic G9 II është një aparat fotografik novator që plotëson nevojat e fotografëve. Me fokusimin automatik të përmirësuar, stabilizimin e përmirësuar dhe sensorin e avancuar, G9 II vendos një standard të ri për kamerat Micro Four Thirds në 2023.

