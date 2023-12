Misioni i PACE është caktuar për fillimin e 2024

Anija kozmike PACE e NASA-s po i nënshtrohet testimit dhe përgatitjes së gjerë ndërsa përgatitet për nisjen në fillim të vitit 2024. Misioni i Planktonit, Aerosolit, Ekosistemit të Oqeanit Re (PACE) synon të zbulojë misteret e karakteristikave unike të Tokës që mbështesin jetën.

PACE do të bazohet në dy dekada vëzhgimesh globale satelitore, duke u fokusuar në studimin e oqeanit, aerosoleve atmosferike dhe reve. Për më tepër, misioni do të sigurojë të dhëna thelbësore për cilësinë e ajrit dhe faktorët e lidhur me klimën.

Inxhinierët aktualisht po kryejnë teste gjithëpërfshirëse të performancës për të siguruar që anija kozmike është në gjendje optimale për nisjen e saj. Këto teste përfshijnë karikimin e baterive dhe vlerësimin e sistemeve të energjisë së autobusit të anijes kozmike dhe grupeve diellore.

Nisja e PACE është planifikuar të bëhet në fillim të vitit 2024 në Kompleksin e Nisjes Hapësinore 40 në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral, Florida. Raketa Falcon 9 e SpaceX do ta çojë anijen kozmike në orbitë.

Duke studiuar ekosistemet e ndërlikuara të oqeaneve të botës, PACE do të kontribuojë me njohuri të vlefshme se si funksionon dhe si evoluon sistemi klimatik i Tokës me kalimin e kohës. Instrumentimi i avancuar i misionit dhe aftësitë e zgjeruara të vëzhgimit do t'u ofrojnë shkencëtarëve një kuptim më të qartë të dinamikës komplekse të planetit.

Të dhënat e mbledhura nga PACE do të jenë instrumentale në informimin e politikave dhe veprimeve për të mbrojtur dhe ruajtur ekosistemet delikate të Tokës. Ai do t'u mundësojë shkencëtarëve të marrin vendime të informuara në lidhje me zbutjen e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e burimeve dhe ruajtjen e mjedisit.

Ndërsa misioni i PACE i afrohet datës së fillimit të tij, pritjet dhe emocionet brenda komunitetit shkencor vazhdojnë të rriten. Me teknologjinë e saj më të avancuar dhe premtimin e zbulimeve novatore, PACE është gati të revolucionarizojë të kuptuarit tonë të rrjetës së ndërlikuar të jetës në Tokë.