Overwatch 2 prezanton mjeshtërinë e heroit: Një modalitet i ri me një lojtar

Në lojën me hero shumë të njohur, Overwatch 2, lojtarët tani do të kenë mundësinë të testojnë aftësitë e tyre në modalitetin e ri të Hero Mastery me një lojtar. Ky modalitet emocionues, i cili u lançua të enjten si pjesë e një përditësimi falas, u ofron lojtarëve një kurs të mbushur me veprime të mbushura me robotë stërvitor, pengesa dhe jastëkë kërcimi. Zhvilluar nga Blizzard, Hero Mastery sfidon lojtarët të garojnë në vijën e finishit ndërsa luftojnë me robotët e stërvitjes dhe mbledhin emblema, të gjitha në kohën më të shpejtë të mundshme.

Modaliteti i mjeshtërisë së heroit përmban tre personazhe në fillim: Mercy, Reinhardt dhe Tracer. Këta heronj secili kanë tre kurse specifike për karaktere me vështirësi në rritje. Ndërsa lojtarët përparojnë përmes modalitetit, ata do të ndeshen me robotë të ndryshëm sfidues stërvitor si Tank Bots me HP dhe barriera të larta, Rocket Bots që shkaktojnë dëme nga shpërthimi dhe Sniper Bots që sulmojnë nga distanca e gjatë. Disa skenarë madje kërkojnë që lojtarët të shoqërojnë robotët miqësorë të stërvitjes. Përveç mposhtjes dhe shmangies së robotëve, lojtarët duhet të mbledhin emblema për të rritur rezultatet e tyre.

Ndërsa lista e plotë e 38 personazheve të luajtshëm nuk është e disponueshme në Hero Mastery në fillim, lojtarët mund të presin që Blizzard të prezantojë më shumë heronj dhe kurse në sezonet e ardhshme. Sezoni 6, i cili zgjat deri në mes të tetorit, do të jetë mundësia e parë për lojtarët që të përjetojnë shtesa të reja në modalitet.

Për të shtuar emocionin, modaliteti Hero Mastery nis me një ngjarje me kohë të kufizuar që zgjat deri më 25 shtator. Duke plotësuar një sërë sfidash, lojtarët do të fitojnë shpërblime të tilla si bukuri me armë, suvenire, spërkatje dhe tituj. Për më tepër, lojtarët mund të konkurrojnë në tabelat e drejtuesve që gjurmojnë 500 lojtarët më të mirë në çdo rajon.

Modaliteti Hero Mastery është i disponueshëm në të gjitha platformat e mbështetura nga Overwatch 2, duke përfshirë Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One dhe Xbox Series X.

Në përgjithësi, prezantimi i modalitetit Hero Mastery në Overwatch 2 u ofron lojtarëve një përvojë emocionuese dhe sfiduese me një lojtar. Kjo i lejon ata të testojnë aftësitë e tyre, të garojnë kundër orës dhe të konkurrojnë për rezultate të larta ndërsa lundrojnë nëpër një sërë pengesash dhe robotësh të frikshëm stërvitor. Me premtimin e shtesave të ardhshme dhe një ngjarje me kohë të kufizuar, fansat e Overwatch 2 kanë edhe më shumë arsye për t'u zhytur në këtë modalitet të ri emocionues.

Përkufizime:

– Mjeshtëri heroike: Një modalitet me një lojtar në Overwatch 2 ku lojtarët testojnë aftësitë e tyre, garojnë kundër orës dhe mbledhin emblema ndërsa luftojnë me robotët e stërvitjes.

– Training Bots: Karaktere të kontrolluara nga inteligjenca artificiale në Overwatch 2 përdoren për qëllime praktike dhe trajnimi.

– Emblemat: Artikuj të koleksionueshëm në modalitetin “Hero Mastery” që ndihmojnë në rritjen e rezultateve.

Burimet: Blizzard.