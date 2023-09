Oppo do të ofrojë zëvendësime falas të baterive për përdoruesit

Oppo thuhet se po planifikon të prezantojë një shërbim të ri të zëvendësimit të baterive për përdoruesit e tij, duke i lejuar ata të zëvendësojnë bateritë e tyre të smartfonëve falas nëse është e nevojshme. Pajisja e parë që do të përfitojë nga kjo nismë thuhet të jetë Oppo A2 Pro 5G, i cili pritet të dalë në tregun kinez më 15 shtator.

Sipas këshilltarëve të shquar Digital Chat Station dhe Whylab, Oppo do të ofrojë zëvendësime falas të baterive brenda një harku kohor katërvjeçar. Nëse përqindja e shëndetit të baterisë bie nën 80 përqind gjatë kësaj periudhe, Oppo do të zëvendësojë baterinë nën shërbimin pas shitjes. Kjo politikë pritet të shpallet së bashku me lançimin e Oppo A2 Pro 5G.

Oppo A2 Pro 5G ka qenë subjekt i thashethemeve dhe spekulimeve për disa kohë. Rrjedhjet e mëparshme sugjerojnë se pajisja do të ketë një ekran AMOLED 6.7 inç Full HD+ me një shpejtësi rifreskimi 120 Hz. Thuhet se do të fuqizohet nga një MediaTek Dimensity 7050 SoC dhe do të vijë në opsione të ndryshme RAM dhe ruajtjeje, duke përfshirë 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB dhe 12 GB + 512 GB. Telefoni inteligjent thuhet gjithashtu se ka një konfigurim të trefishtë të kamerës së pasme, të udhëhequr nga një sensor primar 64 megapiksel dhe një kamerë të përparme 8 megapikselë për selfie. Për më tepër, pritet të ketë një bateri 5,000 mAh.

Shërbimi i zëvendësimit të baterisë është një shtesë e mirëpritur për përdoruesit e Oppo, duke u siguruar atyre paqe mendore duke e ditur se bateria e pajisjes së tyre mund të zëvendësohet pa pagesë nëse është e nevojshme. Mbetet për t'u parë nëse ky shërbim do të shtrihet në pajisjet e tjera Oppo në të ardhmen.

