OpenAI njofton Konferencën e Zhvilluesve për të parë paraprakisht mjete të reja dhe shkëmbim idesh

OpenAI ka zbuluar planet për të pritur konferencën e saj inauguruese të zhvilluesve, OpenAI DevDay, më 6 nëntor 2023, në San Francisko. Ngjarja njëditore synon të bashkojë qindra zhvillues për të shfaqur mjete të reja dhe për t'u angazhuar në diskutime me stafin teknik të OpenAI.

Që nga fillimi i ChatGPT vitin e kaluar, interesi për AI gjeneruese është rritur në mbarë botën. Modelet e OpenAI, duke përfshirë GPT-3, GPT-4, DALL-E dhe Whisper, kanë fituar tërheqje mes më shumë se 2 milionë zhvilluesve. Këto modele janë përdorur në aplikacione të ndryshme, duke filluar nga integrimi i asistentëve inteligjentë në sistemet ekzistuese deri te krijimi i aplikacioneve dhe shërbimeve inovative të paarritshme më parë.

Ndërsa shumica e DevDay të OpenAI do të zhvillohet personalisht, fjalimi kryesor dhe segmente të caktuara të konferencës do të transmetohen drejtpërdrejt. Ngjarja do t'u ofrojë zhvilluesve nga e gjithë bota një mundësi për të parë paraprakisht mjete të reja dhe për të shkëmbyer ide me OpenAI. Pjesëmarrësit e pranishëm në vend do të kenë gjithashtu mundësinë të marrin pjesë në seancat e fundit të udhëhequra nga stafi teknik i OpenAI.

Detajet e regjistrimit për pjesëmarrjen personalisht dhe drejtpërdrejt do të shpallen në javët në vijim. OpenAI ka krijuar një faqe interneti ku individët mund të shprehin interesin e tyre dhe të marrin informacione të mëtejshme në lidhje me konferencën. CEO i OpenAI Sam Altman parashikon të ndajë "punën më të fundit" të kompanisë gjatë ngjarjes, duke zbuluar potencialisht produkte ose shërbime të reja. Ndërsa një njoftim i shkallës "GPT-5" mund të mos pritet për shkak të risive dhe kërkesave për burime të GPT-4, pjesëmarrësit mund të hasin ende surpriza.

