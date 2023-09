Gjeni lidhjet në lojën enigmatike të New York Times

Përmbledhje: New York Times ka lëshuar një lojë të re enigmë të quajtur Connections. Qëllimi i lojës është të kategorizojë një grup prej 16 fjalësh në katër grupe sekrete duke gjetur lidhje mes tyre. Loja rivendoset çdo ditë dhe ofron nivele të ndryshme vështirësie. Lojtarët mund të gjurmojnë vijat e tyre fituese dhe të krahasojnë rezultatet me miqtë. Nëse keni nevojë për ndihmë për zgjidhjen e enigmës, loja ofron sugjerime dhe zbulon përgjigjet. Temat e sotme përfshijnë dekorime për Halloween, shfaqje televizive, simbole të automateve dhe numra në titujt e librave. Për shembull, kategoria e dekorimeve të Halloween përfshin fjalë si Bat, Cobweb, Pumpkin dhe Tombstone. Loja është sfiduese, por rrjetet ndryshojnë çdo ditë, duke u ofruar lojtarëve mundësi të reja për të zgjidhur enigmën.

Connections është një lojë puzzle e krijuar nga New York Times. Loja u paraqet lojtarëve një rrjet prej 16 fjalësh dhe u kërkon që t'i organizojnë fjalët në katër grupe nga katër, bazuar në lidhjet midis tyre. Këto lidhje mund të lidhen me tema të ndryshme, të tilla si titujt e ekskluziviteteve të lojërave video, vazhdimet e serive të librave, nuancat e së kuqes ose emrat e restoranteve zinxhir.

Ndërsa disa fjalë mund të duken sikur mund të përshtaten në tema të shumta, ka vetëm një përgjigje të saktë për çdo grup. Për të ndihmuar lojtarët të identifikojnë lidhjet, loja i lejon ata të përziejnë dhe riorganizojnë fjalët në rrjet.

Çdo grup fjalësh është i koduar me ngjyra, ku grupi i verdhë është më i lehtë për t'u identifikuar dhe grupi vjollcë më i vështiri. Pasi lojtarët mendojnë se kanë identifikuar një grup, ata mund të paraqesin përgjigjen e tyre. Nëse janë të sakta, katër fjalët do të hiqen nga rrjeti dhe do të zbulohet tema që i lidh ato. Hamendja e gabuar do të llogaritet si gabim dhe lojtarët kanë një kufi prej katër gabimesh përpara se të përfundojë loja.

Nëse lojtarët kanë vështirësi në zgjidhjen e enigmës, loja ofron sugjerime dhe zbulon disa nga përgjigjet. Temat e sotme përfshijnë dekorimet e Halloween, shfaqjet televizive, simbolet e automateve dhe numrat në titujt e librave. Për shembull, një nga dekorimet e Halloween është Bat, dhe një nga shfaqjet televizive është 24.

Lidhjet janë krijuar për të qenë sfiduese dhe rrjetet ndryshojnë çdo ditë, duke ofruar enigma të reja për lojtarët për t'i zgjidhur. Pra, nëse nuk mund ta zgjidhnit enigmën e sotme, sigurohuni që të kontrolloni përsëri nesër për një sfidë të re.

Burimi: New York Times