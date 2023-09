Nvidia përditëson drejtuesit për të përmirësuar performancën e Starfield në GPU-të e Serive RTX 30 dhe 40

By

Nvidia ka njoftuar një përditësim automatik përmes ajrit që do të përmirësojë performancën e Starfield për përdoruesit me karta grafike të serive RTX 30 dhe 40. Përditësimi përfshin zbatimin e teknologjisë Resizable BAR, e cila rrit performancën për GPU-të më të fundit. Në skenarët e testimit, Nvidia zbuloi se GPU-të desktop të serisë GeForce RTX 40 pësuan një rritje mesatare prej 5 përqind në performancë pas përditësimit.

Për të siguruar përputhshmërinë, përditësimi do të zbatohet si për drejtuesit ekzistues 537.17 ashtu edhe për drejtuesit e sapo lëshuar 537.34. Krahas këtij përditësimi, Nvidia ka prezantuar edhe cilësimet optimale me një klikim për Starfield, duke thjeshtuar procesin e zgjedhjes së cilësimeve më të mira për sistemin specifik të përdoruesit. Për më tepër, kompania ka adresuar çështjen e profilit të GPU-së për versionin e Microsoft Store të Starfield.

Ky përditësim vjen menjëherë pasi Digital Foundry raportoi se Starfield performoi dukshëm më mirë në GPU-të AMD në krahasim me GPU-të Nvidia dhe Intel. Digital Foundry zbuloi çështje që lidhen posaçërisht me CPU-të Intel dhe vuri në dukje një hendek të konsiderueshëm të performancës prej 46 përqind midis Radeon RX 6800 XT të AMD dhe RTX 3080 të Nvidia në Starfield. Mbetet për t'u parë nëse përditësimi i profilit të Resizable BAR do të ndihmojë për të kapërcyer hendekun e performancës të identifikuar nga Digital Foundry.

Si përfundim, përditësimi automatik mbi-ajër i Nvidia për drejtuesit e saj synon të përmirësojë performancën e Starfield në GPU-të e serive RTX 30 dhe 40. Duke zbatuar BAR të resizable dhe duke prezantuar cilësimet optimale me një klikim, Nvidia synon të përmirësojë përvojën e lojërave për lojtarët e Starfield. Ndërsa raportet e mëparshme theksuan mospërputhjet e performancës midis GPU-ve Nvidia, Intel dhe AMD, ky përditësim kërkon të adresojë ato probleme dhe të sjellë një përvojë më të qëndrueshme të lojërave në konfigurime të ndryshme harduerike.

