nScrypt me bazë në Florida merr patentë për sistemet modulare të prodhimit dixhital të drejtpërdrejtë celular

Specialisti i mikrodispenzimit me bazë në Florida, nScrypt, i është dhënë një patentë amerikane për Sistemet e tij Modular Mobile Direct Digital Manufacturing. Sistemi, i mbyllur brenda një kontejneri standard transporti, është projektuar për prodhim direkt dixhital (DDM) dhe është i aftë të punojë me një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë termoplastikë, metale dhe qeramikë.

Sistemi përmban aftësi printimi 3D, si dhe një sistem elektronik të zgjedhjes dhe vendosjes së komponentëve dhe një bioreaktor. Duke integruar teknologjinë nScrypt's Factory in a Tool, sistemi modular mund të prodhojë gjithashtu pajisje elektronike funksionale të plota. Sistemi është i palosshëm për transport të lehtë dhe përfshin veçori të ndryshme të avancuara si p.sh. dysheme me shkarkim elektrostatik, sisteme të integruara komunikimi, energji diellore dhe madje edhe një platformë uljeje me dron.

Përveç kësaj patente, divizioni kërkimor i nScrypt, Sciperio, ka bërë përparime të rëndësishme në teknologjinë e printimit 3D. Ata kanë përmirësuar me sukses performancën e strukturave të qarkut të printuar 3D (PCS) përmes teknologjisë së tyre Fabrika në një mjet. Kjo teknologji është përdorur për të krijuar qarqe me elemente ngrohje konformale për pajisjet elektronike dhe teknologjinë e veshjes. Ata kanë përdorur gjithashtu Fabrika në një mjet për të prodhuar CubeSats për Forcën Hapësinore të SHBA-së, duke demonstruar aftësinë e sistemit për të prodhuar struktura komplekse me funksionalitete të ngulitura.

Me këtë patentë dhe përparimet e tyre në teknologjinë e printimit 3D, nScrypt është një lojtar kryesor në sektorin e prodhimit të aditivëve. Sistemi i tyre celular modular hap mundësi të reja për prodhimin e lokalizuar dhe prodhimin e pjesëve të personalizuara. Kjo teknologji ka potencialin për të revolucionarizuar industri të ndryshme, nga elektronika në hapësirën ajrore.

