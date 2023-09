Nothing Phone 2 Merr Asgjë Përditësim i Firmware OS 2.0.3

By

Nothing Phone 2, i lançuar në korrik 2023, po merr një përditësim të ri të firmuerit të quajtur Nothing OS 2.0.3. Ky përditësim sjell disa përmirësime dhe ndryshime në smartphone. Një nga shtesat kryesore është një widget i ri busull që ofron navigim më të detajuar. Përdoruesit do të vërejnë gjithashtu një ndërfaqe të re për modalitetin e xhepit, i cili përmirëson përvojën e përdoruesit.

Për më tepër, përditësimi i firmuerit përfshin mbështetje për Zomato në shiritin e Progresit të Glyph dhe përmirëson përputhshmërinë OTG. Përdoruesit mund të presin gjithashtu përmirësime në rezolucionin e regjistrimit të Regjistruesit të ekranit, stabilitetin e lidhjes Bluetooth, stabilitetin NFC dhe reagimet haptike.

Për më tepër, përditësimi Nothing OS 2.0.3 vjen me rregullimin e sigurisë Android të gushtit 2023, duke siguruar siguri të shtuar për pajisjen. Asgjë nuk është përkushtuar për të ofruar tre vjet përditësime të sistemit operativ Android dhe katër vjet arnime sigurie për Nothing Phone 2.

Përditësimi ka një madhësi pakete prej 130 MB dhe po shpërndahet për pronarët e Nothing Phone 2. Përdoruesit mund të kontrollojnë manualisht për përditësimin duke shkuar te Cilësimet > Sistemi > Përditësimi i sistemit në pajisjet e tyre.

Me SoC-në e tij të fuqishëm Snapdragon 8+ Gen 1, Nothing Phone 2 është krijuar për të ofruar performancë të shkëlqyer. Smartphone gjithashtu përmban një konfigurim të dyfishtë të kamerës së pasme me dy sensorë 50 megapikselë dhe një ndërfaqe paksa të përditësuar LED Glyph për njoftime nga aplikacione të shumta.

Përditësimi i firmuerit është aktualisht i disponueshëm në Indi, siç konfirmohet nga marrja e përditësimit në njësinë e rishikimit. Asgjë nuk vazhdon të përmirësojë përvojën e përdoruesit dhe të sigurojë përditësime në kohë për telefonat inteligjentë të saj.

Burimi: Gadgets 360, Nothing Phone 2 Receives Nothing OS 2.0.3 Update