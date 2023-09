Ulja e çmimit të Nokia X30 5G në Indi: Ja çfarë duhet të dini

Nokia ka njoftuar së fundmi një ulje të konsiderueshme të çmimit për telefonin inteligjent Nokia X30 5G në Indi. Kompania ka ulur çmimin e telefonit me Rs. 12,000, duke e bërë atë më të aksesueshme për konsumatorët. Nokia X30 5G vjen me specifika dhe veçori mbresëlënëse, duke e bërë atë një opsion të dëshirueshëm për përdoruesit e smartfonëve.

Nokia X30 5G përmban një ekran AMOLED me 6.43 inç Full HD+ me një shpejtësi rifreskimi prej 90 Hz. Mundësohet nga çipi Snapdragon 695 5G me tetë bërthama, duke u ofruar përdoruesve performancë të shpejtë dhe efikase. Telefoni vjen me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ​​ruajtëse në bord, duke siguruar hapësirë ​​të mjaftueshme për të gjithë skedarët dhe aplikacionet tuaja.

Për sa i përket aftësive të kamerës, Nokia X30 5G krenohet me një konfigurim të dyfishtë të kamerës së pasme me një sensor primar PureView 50 megapiksel dhe një sensor dytësor me kënd ultra të gjerë 13 megapikselë. Për selfie dhe biseda me video, telefoni ka një aparat fotografik të përparmë 16 megapikselë.

Opsionet e lidhjes në Nokia X30 5G përfshijnë 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS dhe një portë USB Type-C. Telefoni gjithashtu përmban një sensor të gjurmëve të gishtërinjve në ekran për siguri të shtuar. Për më tepër, ai ka një vlerësim IP67 për rezistencën ndaj pluhurit dhe ujit, duke siguruar qëndrueshmëri në mjedise të ndryshme.

Nokia X30 5G është e pajisur me një bateri 4,200 mAh që mbështet karikim të shpejtë 33W. Kjo do të thotë që ju mund ta rikarikoni shpejt pajisjen tuaj dhe të qëndroni të lidhur gjatë gjithë ditës pa u shqetësuar për jetëgjatësinë e baterisë.

Me dizajnin e tij elegant, specifikimet mbresëlënëse dhe tani çmimin e përballueshëm, Nokia X30 5G ofron vlerë të madhe për paratë. Është i disponueshëm në opsionet e ngjyrave Cloudy Blue dhe Ice White.

