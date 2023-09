Apple nuk ka gjasa të lançojë iPad të rinj deri në vitin 2024, thotë analisti

By

Sipas analistit të besueshëm të Apple, Ming-Chi Kuo, Apple tani nuk ka gjasa të lançojë iPad të rinj deri në vitin 2024. Ky lajm vjen vetëm disa orë përpara se Apple të vendoset të zbulojë linjën e re të iPhone 15 dhe Apple Watch Series 9.

Javën e kaluar, Kuo gjithashtu deklaroi se nuk do të ketë MacBook të rinj deri vitin e ardhshëm. Me përjashtim të një rifreskimi të mundshëm të iMac, duket se Apple nuk do të ketë shumë produkte të reja harduerike për të shpallur për pjesën e mbetur të vitit.

Fillimisht, parashikohej që Apple të zhvillonte një ngjarje tetor për të prezantuar raundin e parë të M3 Apple Silicon Macs dhe një iPad Air të përditësuar. Megjithatë, si Kuo ashtu edhe Mark Gurman i Bloomberg kanë raportuar se kjo ngjarje ka të ngjarë të jetë jashtë tryezës. Mac-ët e rinj tani pritet të debutojnë në pranverën e 2024 në vend të vjeshtës 2023.

Gurman përmendi më parë se përditësimi i iPad Air ishte ende në rrugën e duhur, por komenti i fundit i Kuo hedh dyshime edhe për kohën e këtij publikimi.

Në përgjithësi, duket se fokusi i Apple për sa i përket lëshimeve të harduerit do të jetë në iPhone 15 të ri dhe Apple Watch Series 9. Përditësimi i iPad Pro do të duhet të presë deri në vitin 2024 dhe lëshimet e tjera të parashikuara mund të shtyhen gjithashtu.

