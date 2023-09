Pasardhësi i Nintendo Switch thuhet se u zbulua pas dyerve të mbyllura në Gamescom 2023

Sipas një raporti nga Eurogamer, pasardhësi i konzollës Nintendo Switch u shfaq në një zbulim me dyer të mbyllura në Gamescom 2023. Edhe pse Eurogamer nuk pati mundësinë ta provonte vetë, besohet se u dhanë disa zhvillues partnerë një paraqitje e shkurtër e konsolës në një formë.

Një nga pikat kryesore të demonstrimit ishte një version i "supuar" i The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i krijuar posaçërisht për të shfaqur aftësitë e performancës së Switch 2 të përfolur. Megjithatë, nuk është dhënë asnjë informacion i mëtejshëm në lidhje me këtë demonstrim të supozuar të teknologjisë. të zbuluar në këtë kohë.

Kjo qasje e përdorimit të një versioni të përmirësuar të një loje ekzistuese për të demonstruar performancë të përmirësuar të kujton strategjinë e Sony Interactive Entertainment që çoi në lançimin e PlayStation 5, ku ata shfaqën kohë më të shpejta ngarkimi në Marvel's Spider-Man në PlayStation 4.

Pavarësisht thashethemeve që rrethojnë pasardhësin e Nintendo Switch, kompania ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht ekzistencën e saj ose ndonjë veçori të mundshme që mund të prezantojë, të tilla si performanca e përmirësuar, rezolucionet 4K ose pajtueshmëria e prapambetur. Raportet e industrisë sugjerojnë se Nintendo po përgatitet për një zbulim më të madh publik në vitin 2024, por tani për tani, kjo mbetet spekulative.

Megjithëse diskutimet rreth Nintendo Switch janë rrotulluar shpesh rreth tastierës duke arritur në fund të ciklit të tij tipik të jetës, Nintendo vazhdon të përjetojë sukses të rëndësishëm me Switch. Sipas presidentit të Nintendo of America, Doug Bowser, ky sukses buron nga dizajni unik hibrid i konzollës dhe një linjë e fortë e lojërave të njohura.

Duke pasur parasysh suksesin e vazhdueshëm të Nintendo Switch dhe titujt e ardhshëm në zhvillim, të tilla si Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG dhe loja pa titull Princess Peach, ka ende shumë për t'i mbajtur lojtarët të angazhuar me Switch origjinal. .

Megjithatë, me daljen e këtyre titujve, e ardhmja e konsolës bëhet e pasigurt. Ndërsa takimi i supozuar pas dyerve të mbyllura në Gamescom 2023 sugjeron që Nintendo po planifikon një ndryshim në të ardhmen e afërt, mbeten pyetje rreth asaj se çfarë do të sjellë konsola e ardhshme e Nintendo dhe nëse do të shfaqet në vitin 2024. Me kalimin e kohës, pritet të dalin më shumë informacione, duke ofruar një pamje më të qartë të planeve të Nintendo për të ardhmen.

Përkufizime:

1. Eurogamer – një uebsajt i njohur i gazetarisë së videolojërave, i njohur për mbulimin dhe analizën e tij të thelluar të industrisë së lojrave.

2. Gamescom – një panair vjetor tregtar i videolojërave që mbahet në Gjermani, i njohur për prezantimet dhe zbulimet e lojërave dhe konzollave të ardhshme.

3. PlayStation 5 – konsola e fundit e lojrave e lëshuar nga Sony Interactive Entertainment, që ofron grafikë të përmirësuar, performancë më të shpejtë dhe veçori të reja në krahasim me paraardhësin e tij, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – një lojë aksion-aventure e zhvilluar dhe publikuar nga Nintendo, e njohur për eksplorimin e saj të botës së hapur dhe mekanikën inovative të lojës.

5. Marvel's Spider-Man – një lojë e njohur superhero e zhvilluar nga Insomniac Games dhe e publikuar nga Sony Interactive Entertainment, duke shfaqur aftësitë e PlayStation 5 me kohë të përmirësuara ngarkimi.

6. Rezolucioni 4K – një rezolucion ekrani prej afërsisht 3840×2160 piksele, duke ofruar një nivel më të lartë detajesh dhe qartësie krahasuar me rezolucionet më të ulëta.

7. Përputhshmëria e prapambetur – aftësia e një konsole lojrash për të luajtur lojëra nga gjeneratat ose platformat e mëparshme.

8. Doug Bowser – presidenti i Nintendo of America, përgjegjës për mbikëqyrjen e operacioneve të kompanisë në tregun e Amerikës së Veriut.

Burimet:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)