Tour Mario Kart do të ndalojë lëshimin e përmbajtjeve të reja, por loja do të mbetet e disponueshme

Mario Kart Tour, loja popullore e garave celulare, do të ndalojë lëshimin e përmbajtjeve të reja sipas një njoftimi në lojë të postuar në Reddit. Pas datës 4 tetor, nuk do të ketë kurse të reja, shoferë, karte, aeroplanë apo veçori të shtuara në lojë. Ndërsa kjo mund të çojë në një rënie në bazën e lojtarëve, loja do të jetë ende e disponueshme për t'u shkarkuar dhe luajtur.

Suksesi i Mario Kart Tour ka qenë i dukshëm, pasi ka sjellë afro 300 milionë dollarë të ardhura, duke e bërë atë titullin e dytë më fitimprurës të celularëve të Nintendo, i tejkaluar vetëm nga Fire Emblem Heroes. Sidoqoftë, loja është përballur gjithashtu me polemika, veçanërisht në lidhje me strategjinë e saj të fitimit të parave. Një aspekt i diskutueshëm ishte përfshirja e "Spotlight Pipes", e cila ofronte kuti grabitjeje me shanse të pazbuluara. Kjo çoi në kritika nga lojtarët dhe tubat u hoqën më pas.

Është e paqartë pse Nintendo ka vendosur të ndalojë zhvillimin e përmbajtjes së re për Mario Kart Tour. Ndërsa asnjë deklaratë zyrtare nuk është lëshuar, nuk është e pazakontë që lojërat të shterojnë përfundimisht furnizimin e tyre me përmbajtje të re. Nintendo vazhdon të lëshojë përmbajtje të reja për lojërat e tjera të saj celulare si Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run dhe Fire Emblem Heroes. Për më tepër, kompania ka partnerizuar me gjigantin celular DeNA për të zhvilluar lojëra të reja smartphone dhe përvoja të ngjashme.

Megjithëse mungesa e përmbajtjes së re mund të dekurajojë disa lojtarë, mbetet për t'u parë se si do të reagojë komuniteti i Mario Kart Tour dhe nëse loja do të vazhdojë të lulëzojë pavarësisht këtij ndryshimi në drejtim.

