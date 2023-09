A mund të arrijë Starfield 60 FPS në Xbox Series X? Testet dixhitale të shkritores japin shpresë!

Ekspertët e teknologjisë në Digital Foundry kanë kryer teste për të përcaktuar nëse Starfield, loja shumë e pritur nga Bethesda, mund të funksionojë me 60 korniza për sekondë (FPS) në Xbox Series X. Ndërsa përgjigja nuk është e drejtpërdrejtë, rezultatet japin shpresë për lojtarët.

Digital Foundry përdori AMD 4800S Desktop Kit, i cili përputhet ngushtë me GPU-në e Xbox Series X, për të ekzekutuar Starfield në cilësimet e krahasueshme me versionin Xbox Series X. Më pas ata ulën rezolucionin në 1440p, duke përputhur me versionin Xbox Series S dhe e hulumtuan plotësisht lojën për të vlerësuar shkallën e kuadrove.

Ekipi zbuloi se shumicën e kohës, loja shkonte përtej 40 FPS. Kjo sugjeron që një modalitet 40 FPS me cilësime të ndryshme GPU ose ndryshime në shkallëzimin dinamik të rezolucionit mund të jetë një opsion i mundshëm. Një mundësi tjetër është një modalitet me shpejtësi të ndryshueshme të rifreskimit (VRR), i cili do të zhbllokonte shpejtësinë e kuadrove për lojtarët me ekrane të mbështetur nga VRR.

Sidoqoftë, arritja e një 60 FPS të qëndrueshme gjatë gjithë lojës duket e pamundur për Starfield. Digital Foundry arrin në përfundimin se një modalitet i dedikuar i performancës 60 FPS është një sfidë e rëndësishme. Sidoqoftë, ekziston gjithmonë një shans që Bethesda të mund të befasojë lojtarët me optimizime në të ardhmen.

Dëshironi të shihni një modalitet të performancës 40 FPS për Starfield në Xbox Series X? Ndani mendimet tuaja më poshtë!

Përkufizime:

– FPS: Korniza për sekondë, një masë e shpejtësisë së rifreskimit ose shpejtësisë së kuadrove të një loje ose videoje. Ai tregon se sa korniza individuale shfaqen në sekondë.

– GPU: Njësia e Përpunimit Grafik, një qark elektronik i specializuar që manipulon dhe jep imazhe, video dhe animacione.

– VRR: Variable Refresh Rate, një teknologji ekrani që lejon që ritmi i rifreskimit të ekranit të përshtatet në mënyrë dinamike me shpejtësinë e kuadrove të përmbajtjes që shfaqet.

Burimi: Digital Foundry, "A mund të funksionojë Starfield me 60 fps në Xbox Series X?", Pure Xbox.