Santa Cruz prezanton Heckler SL: eMTB e lehtë me 150 mm udhëtim

Santa Cruz ka hyrë në tregun e lehtë të biçikletave malore elektrike me lançimin e Heckler SL. Kjo biçikletë e re ka 150 mm lëvizje me rrotat e pasme dhe është projektuar për të trajtuar të gjithë malin. Ai është i pajisur me motorin Ride 60 të Fazua-s dhe një bateri të integruar 430 Wh, duke siguruar një shtytje deri në kodra. Heckler SL u drejtohet atyre që duan një përvojë më të ngjashme me biçikletën në shtigje me pak ndihmë shtesë në ngjitje.

Motori elektrik i biçikletës Fazua Ride 60 është në zemër të Heckler SL, duke dhënë një çift rrotullues maksimal prej 60 Nm dhe 450 W fuqi maksimale. Motori ofron tre cilësime fuqie – Breeze, River dhe Rocket – të cilat mund të personalizohen në aplikacionin e Fazua. Jetëgjatësia e baterisë dhe cilësimet e fuqisë shfaqen në një ekran LED të tubit të sipërm, i cili gjithashtu përmban një portë USB-C për karikimin e pajisjeve.

Santa Cruz pretendon se Heckler SL, me motorin e tij më të vogël dhe më të lehtë dhe baterinë 430 Wh, ofron të njëjtën gamë si një eMTB me fuqi të plotë me një bateri 630 Wh. Bateria jo e lëvizshme eliminon nevojën për kapëse ose mbulesa, duke rezultuar në një dizajn kompakt me tub me një diametër të brendshëm më të vogël.

Heckler SL është i disponueshëm në pesë madhësi, nga të vogla në shumë të mëdha dhe pesë opsione ndërtimi. Çmimet fillojnë nga 6,699 £ dhe shkojnë deri në 11,999 £. Çmimi ndërkombëtar ende nuk është konfirmuar.

Në përgjithësi, Heckler SL i Santa Cruz u ofron kalorësve një opsion eMTB të lehtë me fuqi dhe rreze të mjaftueshme për të pushtuar çdo mal, duke ruajtur ende ndjesinë dhe trajtimin e një biçiklete tradicionale shteg.

Përkufizime:

– eMTB: Një biçikletë malore elektrike, e cila është e pajisur me një motor për të ofruar ndihmë me pedalimin.

– Çift rrotullues: Një masë e forcës që bën që një objekt të rrotullohet rreth një boshti.

– Wh: Watt-hour, një njësi matëse e energjisë që përdoret për bateritë dhe sistemet elektrike.

– USB-C: Një ndërfaqe universale e autobusit serial (USB) që mbështet transferimin më të shpejtë të të dhënave dhe fuqinë më të lartë të daljes.

– LED: Diodë që lëshon dritë, një lloj burimi drite që përdoret zakonisht në pajisjet elektronike.

Burimi: [Emri i Burimit]