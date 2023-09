Patenta Nintendo sugjeron rregullim të mundshëm për problemin e Joy-Con Drift

By

Një paraqitje e fundit e patentave nga Nintendo duket se tregon se kompania po eksploron mënyra për të adresuar problemin e vazhdueshëm të driftit Joy-Con. Joy-Con drift, një çështje zhgënjyese në të cilën konsola Nintendo Switch regjistron lëvizje fantazmë nga kontrollorët, ka qenë një problem i vazhdueshëm që nga lansimi i tastierës në 2017. Kjo ka çuar në padi në grup dhe ka bërë që Nintendo të kërkojë falje për shqetësimin e shkaktuar për klientët e saj.

Regjistrimi i patentave, i dorëzuar më 11 maj dhe i publikuar nga Zyra e Patentave të Shteteve të Bashkuara më 7 shtator, propozon një zgjidhje që përfshin përdorimin e një lëngu magnetorheologjik. Ky lëng ndryshon viskozitetin në përgjigje të fushave magnetike dhe bëhet rezistent kur elementi i funksionimit të kontrolluesit zhvendoset. Me fjalë të tjera, kjo teknologji mund të parandalojë potencialisht lëvizjen lëvizëse të kontrollorëve Joy-Con.

Ndërsa patenta nuk e përmend në mënyrë eksplicite driftin Joy-Con, shkrimtarja e lojërave dhe avokatja e aksesueshmërisë Laura Kate Dale shprehu shpresën se teknologjia e propozuar do ta adresonte këtë çështje. Ajo sugjeroi gjithashtu mundësinë që Nintendo të prezantojë shkopinj analoge të reagimit të forcës, të ngjashme me ato që gjenden në PlayStation 5, në një tastierë të ardhshme. Dale theksoi rëndësinë e bërjes së këtyre veçorive të aksesueshme për lojtarët me aftësi të kufizuara duke i lejuar ata të çaktivizohen në një nivel sistemi.

Deklarimi i patentave ka ringjallur gjithashtu spekulimet për Nintendo Switch 2 të përfolur, i cili mund të dalë në vitin 2024. Sipas Dale, tastiera e përmirësuar pritet të ofrojë më shumë fuqi dhe përmirësime të shpejtësisë së kuadrove dhe rezolucionit përmes përmirësimit të stilit DLSS. Dale shprehu gjithashtu shpresën që Switch 2 hipotetik do të përfshijë veçori të aksesueshmërisë që janë bërë standarde në konzolat e tjera, të tilla si filtrat e verbërisë së ngjyrave dhe etiketat e aksesueshmërisë në dyqanin dixhital.

Ndërsa mbetet për t'u parë nëse këto zhvillime të patentave do të rezultojnë në një rregullim të përhershëm për driftin Joy-Con, përpjekjet e Nintendo për të adresuar problemin dhe për të përmirësuar aksesin në konzolat dhe kontrollorët e saj të ardhshëm janë shenja inkurajuese për lojtarët.

