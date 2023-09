Patenta e re e kontrolluesit Nintendo sugjeron një rregullim për problemin e Joy-Con Drift

Një patentë e publikuar së fundmi nga Zyra e Patentave të Shteteve të Bashkuara tregon se Nintendo mund të jetë duke shqyrtuar një zgjidhje të përhershme për çështjen e gjatë të Joy-Con drift. Zhvendosja e Joy-Con është një problem në të cilin konsola Nintendo Switch i përgjigjet lëvizjes fantazmë nga kontrollorët Joy-Con. Ky problem ka qenë një zhgënjim i madh për pronarët e Switch që nga lëshimi i konsolës në 2017, duke rezultuar në padi në grup dhe një falje nga Nintendo.

Patenta propozon përdorimin e një "seksioni rezistence" me një lëng magnetorheologjik që ndryshon viskozitetin bazuar në intensitetin e fushës magnetike. Ky lëng do të vepronte si rezistencë kur kontrolluesi zhvendoset. Shkrimtarja e lojërave dhe avokatja e aksesueshmërisë Laura Kate Dale shprehu shpresën se kjo patentë do të thotë që Nintendo po punon në Joy-Cons që përdorin magnetizmin për të parandaluar lëvizjen. Megjithatë, të tjerë spekulojnë se patenta mund të nënkuptojë që Nintendo të prezantojë shkopinj analoge të reagimit të forcës të ngjashme me ato të gjetura në PS5.

Dale theksoi gjithashtu rëndësinë e opsioneve të aksesueshmërisë në nivel sistemi për lojtarët me aftësi të kufizuara. Nëse Nintendo do të përfshinte veçori si filtrat e verbërisë së ngjyrave në nivel sistemi dhe etiketat e aksesueshmërisë në dyqanin dixhital, do ta bënte lojën në Switch më të aksesueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Për më tepër, patenta ka ndezur thashethemet për Nintendo Switch 2 të parashikuar, që përflitet se do të dalë në vitin 2024. Spekulohet se Switch 2 do të shfaqë performancë të përmirësuar dhe rritje të stilit DLSS për të përmirësuar shpejtësinë e kuadrove dhe rezolucionin.

Ndërsa mbetet për t'u parë nëse dhe si Nintendo do të zbatojë idetë e paraqitura në patentë, mundësia e një rregullimi të përhershëm për driftin Joy-Con është një lajm inkurajues për pronarët e Switch. Nintendo ende nuk ka dhënë një koment zyrtar mbi patentën.

Burimi: Zyra e Patentave të Shteteve të Bashkuara