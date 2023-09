Forza Motorsport zbulon lojën e re dhe modalitetin e karrierës në publikimin e ardhshëm

Turn 10 Studios së fundmi shfaqi 17 minuta pamje të lojës për lojën e shumëpritur të Forza Motorsport gjatë transmetimit mujor të Forza. Kësti i ri i serisë, i titulluar thjesht Forza Motorsport, premton përditësime dhe ndryshime emocionuese, duke shënuar një epokë të re për ekskluzivitetin e lojërave të njohura të garave.

Pamjet e lojës shfaqën "Initial Drive" të lojës, e cila shërben si sekuencë hyrëse, si dhe një fundjavë gare në Kupën e Ndërtuesit. "Initial Drive" i lejon lojtarët të bëjnë një xhiro praktike rreth qarkut Maple Valley në Chevrolet Corvette E-Ray, një nga makinat mbuluese të lojës. Duke lundruar nëpër trafik të plotë, lojtarët duhet të zotërojnë çdo kthesë për të përparuar me sukses.

Pas xhiros së praktikës, pamjet e lojës kalojnë në një garë nate në pistën imagjinare, Hakone. Këtë herë, lojtarët marrin kontrollin e Nr. 01 Cadillac Racing V-Series.R, makinën tjetër mbuluese në lojë. Pas një pit stop, lojtarët kanë goma të freskëta për të shtyrë për vendin numër një.

Videoja tregon gjithashtu mënyrën e karrierës së lojës, e njohur si Kupa e Ndërtuesve. Lojtarët mund të zgjedhin nga tre makina fillestare, duke përfshirë Subaru STI S2019 209, Honda Civic Type R 2018 dhe Ford Mustang GT 2018. Pamjet e lojës shfaqin një seancë praktike në Grand Oak Club Circuit, një tjetër pistë e re imagjinare, duke u ofruar lojtarëve një mundësi për t'u njohur me fizikën dhe trajtimin e lojës.

Megjithëse loja fillimisht i prezanton lojtarët me qarqet imagjinare, qarqet e botës reale do të shfaqen gjithashtu. Pasi të përfundojë sesioni i praktikës, lojtarët priten me një garë emocionuese që përmban një rrjet të plotë prej 24 makinash, secila duke marrë qasje unike në kthesën e parë.

Forza Motorsport merr një qasje unike me këtë version, duke hequr sekuencën numerike që ishte e pranishme në këstet e mëparshme. Ai synon të ripërcaktojë serinë si një lojë "progresioni i makinave", duke e zhvendosur fokusin nga mbledhja e makinave në zotërimin e automjeteve përmes përmirësimeve të lidhura me një nivel të zotërimit të makinës. Ky largim nga dizajni tradicional i lojërave të garave është një ndryshim emocionues që do të rezonojë me fansat e zhanrit.

Forza Motorsport është planifikuar të dalë më 10 tetor 2023, për platformat Xbox Series X|S dhe PC. Ai do të jetë i disponueshëm në Xbox Game Pass dhe PC Game Pass në ditën e lansimit të tij.

