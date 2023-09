Shumëllojshmëria dhe kaosi i lëvizjes jashtë 2: Një vazhdim që shpërthen me ide të reja

Zhvilluesi australian SMG Studio është rikthyer me Moving Out 2, vazhdimi i shumëpritur i hitit të tyre kooperativ të vitit 2020 për larguesit e pamatur. Pas shitjes së mbi një milion kopjeve të lojës së parë, qëllimi kryesor i SMG Studio për vazhdimin është shumëllojshmëria. Ata kanë një listë të gjatë idesh të papërdorura për sfida të reja me shumë lojtarë, së bashku me dëshirën për të shtuar funksionalitetin e ndërlidhjes në internet. Kjo përfshirje kërkonte që ata të rishkruanin motorin e tyre të lojës për të trajtuar llogaritjet e fizikës nga ana e serverit.

Loja zhvillohet në mjedisin periferik të Packmore, ku lojtarët mund të presin një film vizatimor dhe logjikën e çdo gjëje. Studio ka shtuar një numër mbresëlënës të mekanikës dhe sferave ndërdimensionale në lojë. Lojtarët tani mund të pilotojnë dronët që përdorin topa rrënues në një qytet futuristik të reve ose të thyejnë muret e kek me xhenxhefil në Candyland për të shkuar në furgonin e heqjes.

Bashkëthemeluesja e SMG Studio, Ashley Ringrose, ka një filozofi për të mos thënë kurrë jo. Ai beson në lënien e artistëve dhe stilistëve të eksplorojnë idetë e tyre dhe më pas të gjejnë një mënyrë për t'i bërë ato të funksionojnë. Kjo mendësi ka çuar në bollëkun e ideve të reja në Moving Out 2. Ringrose pranon se nuk është i interesuar të punojë në lojëra shumë serioze, zyrtare, sepse ai preferon lirinë për të eksploruar koncepte argëtuese dhe imagjinative.

Ndjenja e humorit dhe loja kaotike e lojës burojnë nga qasja e ekipit ndaj dizajnit të lojës, të cilën ata e krahasojnë me komedinë e përmirësuar. Ata ndjekin parimin "po, dhe", duke lejuar që idetë të zhvillohen dhe të lulëzojnë në mënyra të papritura. Për shembull, projektuesit donin t'u jepnin lojtarëve më shumë mundësi për të thyer sende, kështu që ata prezantuan idenë e një topi të shkatërruar në një dron. Ky mekanik fleksibël doli nga mbrapa dhe mbrapa e përmirësimit.

SMG Studio gjithashtu vlerëson aksesin e lojtarit. Ata projektojnë nivele sandbox me opsione të pakufishme që lojtarët të gjejnë rrugën e tyre ndërsa luftojnë me fizikën e ngathët qëllimisht. Ata synojnë të vendosin një ekuilibër midis lojës sfiduese dhe argëtimit kaotik, duke siguruar gjithmonë që lojtarët të mund të bëjnë mashtrime të çuditshme dhe të kalojnë një kohë të mirë.

Në përgjithësi, Moving Out 2 ofron shumëllojshmëri të pandërprerë me situata të papritura që i mbajnë lojtarët të angazhuar. Qoftë nëse bëhet fjalë për sulme të rezultateve të basketbollit të gombollit ose lundrim nëpër libra magjik magjik, loja është krijuar për t'i mbajtur lojtarët në këmbë. SMG Studio ka bërë përpjekje të mëdha për të testuar dhe krijuar një lojë të arritshme që tërheq sa më shumë lojtarë të jetë e mundur.

Burimet:

– SMG Studio