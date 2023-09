Minneapolis Digital Consultancy Livefront siguron investime strategjike

By

Konsulenca dixhitale dhe prodhuesi i aplikacioneve me bazë në Minneapolis, Livefront, ka njoftuar blerjen e një investimi "strategjik" nga firma e kapitalit privat me bazë në Denver, Rallyday Partners. Ky shënon investimin e parë të jashtëm të Livefront në më shumë se 20 vitet që kompania ka qenë në biznes. Marrëveshja është përshkruar si një "investim kapital i rritjes strategjike" që do të ndihmojë në rritjen e operacioneve.

Shuma e saktë e investimit dhe aksioneve të kapitalit të marrë nga Rallyday Partners nuk është bërë e ditur. Megjithatë, CEO i Livefront, Mike Bollinger zbuloi se investimi vjen nga fondi i dytë i Rallyday Partners, me vlerë rreth 205 milionë dollarë.

Partneriteti me Rallyday Partners shihet si një mundësi për Livefront për të rritur reputacionin e saj për përsosmëri dhe përkushtim ndaj standardeve të larta. Kompania planifikon të përdorë investimin për të punësuar më shumë ekspertë të projektimit dhe inxhinierisë, si dhe për të forcuar përpjekjet e shitjeve dhe marketingut.

Rallyday Partners krenohet se është "nga themeluesit për themeluesit". Drejtuesit e firmës synojnë të ofrojnë atë lloj mbështetjeje investimi që dëshironin të kishin kur ndërtonin kompanitë e tyre.

Livefront, i themeluar në 2001, ka një histori të zhvillimit të produkteve dixhitale për klientë të shquar si Samsung, Optum, Medtronic dhe Minnesota Twins. Kompania është përfshirë disa herë në listën e kompanive me rritje më të shpejtë në Shtetet e Bashkuara të revistës Inc. CEO i Livefront, Mike Bollinger, është gjithashtu një bashkëthemelues i faqes së lajmeve teknologjike tech.mn dhe ka udhëhequr kompaninë që nga fillimi i saj.

Partneri menaxhues i Rallyday Partners, Nancy Phillips, përgëzoi Bollinger dhe Livefront për aftësinë e tyre për të krijuar një kulturë të standardeve të larta dhe për të mbledhur dizajnin, produktin dhe talentin inxhinierik të lartë. Livefront aktualisht punëson rreth 90 njerëz, me shumicën e bazuar në Minesota dhe disa të shpërndarë në 15 shtete të tjera.

