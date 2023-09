Veronica Beard organizon darkën e Javës së Modës në Restorant Fotografiska

Veronica Beard së fundmi organizoi një darkë në javën e modës në restorantin Veronika në Fotografiska, një moment që marka e priste me padurim për tre vjet. Darka u mbajt për të nderuar fushatën e vjeshtës të markës dhe u bashkëorganizua nga bashkëthemeluesit e Veronica Beard, Veronica Miele Beard dhe Veronica Swanson Beard, së bashku me Laura Brown. Veprimtaria u ndoq nga të ftuar të shquar si Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine dhe Sutton Foster.

Lobi i restorantit ishte zbukuruar me tufa gazetash të shtypura që shfaqnin imazhe të fushatës dhe mantrën e vjeshtës të markës: "Lajmet e fundit: Gratë duan rroba që mund t'i veshin në të vërtetë". Mindy Kaling, një nga të ftuarit, shprehu admirimin e saj për markën, duke u shprehur se rrobat i konsideron lajkatare dhe perfekte për stilin e jetës së saj si shkrimtare dhe interpretuese.

Pas pjatës kryesore të darkës, serverët mbërritën në çdo tavolinë me pjata argjendi me unaza çelësash. Këto unaza çelësash mund të blihen në "kontrollin e palltos" për një xhaketë sportive me stemën e mjekrës Veronica, e kompletuar me një katror xhepi me monogram. Të ftuarit që dëshirojnë të blejnë më shumë pjesë nga marka mund të vizitojnë butikun SoHo më vonë gjatë javës, ku Laura Brown do të bashkëorganizojë një ngjarje bamirësie pazari për të përfituar organizatën jofitimprurëse të AIDS-it (Red).

Gjatë darkës, Veronica Swanson Beard iu drejtua dhomës dhe theksoi se marka është e përqendruar të duken mirë, të ndjeheni mirë dhe të bëni mirë. Ajo shprehu mirënjohjen për momentin aktual dhe mundësinë për të festuar stinën e vjeshtës. Veronica Miele Beard i bëri jehonë ndjenjës, duke deklaruar se ata besojnë në rëndësinë e të bërit të tjerët të ndihen mirë, ndërkohë që duken mirë dhe bëjnë mirë.

Në përgjithësi, darka e javës së modës së Veronica Beard në Veronika ishte një ngjarje festive që shfaqi fushatën e vjeshtës të markës dhe mblodhi së bashku mysafirë të shquar nga industria e modës dhe argëtimit.

