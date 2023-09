Veronica Beard feston fushatën e vjeshtës me darkën e javës së modës

Veronica Beard së fundmi organizoi një darkë në javën e modës në Veronika, restoranti në Fotografiska, për të festuar nisjen e fushatës së tyre të vjeshtës. Darka u organizua nga bashkëthemeluesit Veronica Miele Beard dhe Veronica Swanson Beard, së bashku me Laura Brown. Të ftuar të dukshëm përfshinin Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan dhe motrën Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine dhe Sutton Foster.

Fushata e vjeshtës e markës u shfaq dukshëm në të gjithë restorantin, me imazhet e fushatës dhe titullin e mantras së vjeshtës të markës: "Lajmet e fundit: Gratë duan rroba që mund t'i veshin në të vërtetë".

Mindy Kaling, një fanse e markës, shprehu admirimin e saj për veshjet lajkatare të Veronica Beard. Ajo deklaroi se xhaketat janë veçanërisht të përshtatshme për anën e saj shkrimtare. Ajo gjithashtu kishte marrë pjesë në shfaqjen e Ralph Lauren dhe US Open gjatë javës së modës.

Gjatë darkës, të ftuarit u befasuan këndshëm kur serverët u dhanë atyre pjata argjendi që përmbanin unaza çelësash. Këto unaza çelësash mund të shkëmbehen me "kontroll të palltos" për një xhaketë sportive me stemën e mjekrës Veronica, e kompletuar me një katror xhepi me monogram.

Për ata që kërkojnë të eksplorojnë më shumë nga marka, një ngjarje bamirësie për blerje do të organizohet nga Laura Brown në butikun SoHo më vonë gjatë javës për të përfituar jofitimprurës për AIDS (Red).

Veronica Swanson Beard iu drejtua mysafirëve në fillim të darkës, duke theksuar fokusin e markës për t'u dukur mirë, për t'u ndjerë mirë dhe për të bërë mirë. Ajo shprehu mirënjohjen për mundësinë për të festuar sezonin e vjeshtës në industrinë e modës me ritme të shpejta.

Në marrëveshje me Swanson Beard, Veronica Miele Beard theksoi rëndësinë për t'i bërë të tjerët të ndihen mirë, duke deklaruar se të dukesh mirë dhe të bësh mirë mund të shkojnë krah për krah.

