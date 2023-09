Prezantimi i Xbox Mastercard: Një kartë krediti për entuziastët e lojërave

By

Microsoft është vendosur të lançojë një produkt të ri emocionues për entuziastët e lojërave – Xbox Mastercard. E disponueshme ekskluzivisht për testuesit e Xbox në SHBA, kjo kartë krediti pa tarifë vjetore e lëshuar nga Barclays ofron një mundësi unike për lojtarët që të fitojnë pikë që mund të blihen në lojërat dhe shtesat Xbox.

Ndryshe nga Microsoft Rewards, Xbox Mastercard funksionon si një sistem i veçantë shpërblimesh. Mbajtësit e kartës mund të fitojnë një pikë karte për çdo 1 dollarë të shpenzuar, me 1,500 pikë karte që barazohen me një kartë dhuratë prej 15 dollarësh që mund të shlyhet në dyqanin online të Microsoft Xbox. Për më tepër, pronarët e Xbox Mastercard kanë mundësinë të fitojnë pesë pikë për çdo 1 dollarë të shpenzuar për produkte të pranueshme nga Dyqani në internet i Microsoft, si dhe tre pikë për çdo 1 dollarë të shpenzuar në shërbimet e transmetimit si Netflix dhe Disney Plus, dhe shërbimet e shpërndarjes si Grubhub dhe DoorDash.

Përfitimet ekskluzive janë gjithashtu të disponueshme për anëtarët e rinj të kartës. Ata mund të fitojnë një bonus prej 5,000 pikësh (ekuivalente me një vlerë prej 50 dollarësh) pasi të bëjnë blerjen e tyre të parë, përveç një abonimi tre mujor në Xbox Game Pass Ultimate. Ky anëtarësim tre-mujor madje mund t'u dhurohet miqve ose familjes.

Xbox Mastercard përmban disa opsione dizajni për të zgjedhur dhe mund të personalizohet me një etiketë unike të lojës. Duke filluar nga 21 shtatori, Xbox Insiders në SHBA kontinentale, Alaska dhe Hawaii mund të fillojnë të aplikojnë për këtë kartë krediti emocionuese.

Vlen të përmendet se kjo shënon herën e parë në më shumë se një dekadë që Microsoft ka ofruar një kartë krediti Xbox. Më parë, kompania u ofroi abonentëve të Xbox Live një kartë besnikërie falas të Xbox Live Diamond në 2005, e cila ofronte zbritje për shitësit pjesëmarrës. Sony ka gjithashtu një kartë krediti të ngjashme, kartën e kreditit PlayStation, e cila i lejon përdoruesit të grumbullojnë pikë për blerjet e lidhura me lojërat.

Xbox Mastercard përfaqëson një mënyrë inovative për lojtarët për të fituar shpërblime ndërsa kënaqen me hobin e tyre të preferuar. Me një sërë përfitimesh dhe oferta ekskluzive, kjo kartë krediti është vendosur të jetë shumë e kërkuar nga entuziastët e lojërave në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

