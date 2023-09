Windows që heq dorë nga drejtuesit e printerëve të palëve të treta: Çfarë duhet të dini

Windows është vendosur të heqë dorë nga drejtuesit e printerëve të palëve të treta, sipas një dokumenti të fundit mbështetës të lëshuar nga Microsoft. Kompania planifikon të mbështetet në një "shofer të klasës" universale që mbështet standarde si Protokolli i Printimit në Internet (IPP) dhe është i përqafuar nga Aleanca Mopria. Ky ndryshim pritet të ndodhë gradualisht, duke filluar nga viti 2025.

Fillimisht, Microsoft do të ndalojë pranimin e drejtuesve të rinj të printerit të palëve të treta në Windows Update. Përditësimet e drejtuesve ekzistues do të lejohen ende, por printerët e rinj nuk do të kenë më opsionin për të shtuar drejtues të personalizuar të palëve të treta. Deri në vitin 2026, të gjithë printerët e lidhur me një kompjuter Windows do të jenë të paracaktuar në drejtuesin e klasës së integruar, edhe nëse ekziston një drejtues i palës së tretë. Dhe duke filluar nga viti 2027, vetëm rregullimet e lidhura me sigurinë do të lejohen për drejtuesit e printerit në Windows Update.

Për përdoruesit që mbështeten te drejtuesit e palëve të treta për të mbështetur printera të vjetër pa mbështetje Mopria ose IPP, nuk ka asnjë arsye të menjëhershme për shqetësim. Drejtuesit ekzistues do të vazhdojnë të punojnë dhe mund të instalohen nga Windows Update ose të shkarkohen manualisht. Microsoft do të vazhdojë gjithashtu nënshkrimin e drejtuesve të rinj të printerit si pjesë e programit të tij të përputhshmërisë së harduerit Windows, megjithëse këta drejtues nuk do të shtohen në Windows Update pas vitit 2025.

Ky largim nga drejtuesit e palëve të treta është një zhvillim pozitiv për ekosistemin e Windows. Në vend që të merren me drejtues të fryrë dhe shpesh jo të besueshëm, të cilëve u mungojnë përditësimet në kohë, përdoruesit do të përfitojnë nga thjeshtësia dhe pajtueshmëria e drejtuesit të klasës. Ky drejtues i vetëm mund të trajtojë pajisje të ndryshme me funksionalitet të ngjashëm, duke siguruar që printerët e vjetër të mbeten funksionalë me versionet më të reja të softuerit. Prodhuesit e printerëve mund të mbështesin ende veçori të specializuara përmes aplikacioneve opsionale të mbështetjes së printimit të disponueshme në Dyqanin e Windows.

Vlen të përmendet se largimi nga Microsoft i drejtuesve të palëve të treta reflekton tendencat ekzistuese të industrisë. Shumica e printerëve modernë tashmë mbështesin Mopria-n dhe kanë mbështetje të integruar për IPP që nga fillimi i viteve 2010. Apple ndërmori hapa të ngjashëm duke zhvlerësuar drejtuesit e printerit macOS të palëve të treta në favor të AirPrint të bazuar në IPP në 2019.

Ndërsa kalimi në drejtuesit e klasës ofron përputhshmëri të përmirësuar, ai nuk do të eliminojë të gjitha zhgënjimet që lidhen me printerin. Probleme të tilla si bllokimet e letrës fantazmë, shkëputjet e rrjetit, kërkesat për bojë të pronarit dhe kufizimet e skanerit ka të ngjarë të vazhdojnë. Megjithatë, largimi nga drejtuesit e palëve të treta është një hap në drejtimin e duhur drejt një përvoje printimi më të efektshme dhe të qëndrueshme.

