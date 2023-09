Microsoft do të bllokojë drejtuesit e printerëve të palëve të treta në Windows Update për një siguri të përmirësuar

Microsoft ka njoftuar një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e tij të drejtuesit të printerit, i cili përfshin bllokimin e dorëzimit të drejtuesve të printerit nga palët e treta përmes Windows Update. Kompania planifikon ta zbatojë gradualisht këtë ndryshim gjatë katër viteve të ardhshme për të rritur sigurinë e përgjithshme të ekosistemit Windows.

Duke filluar me lëshimin e Windows 10 21H2, Microsoft do të ofrojë mbështetje të integruar për pajisjet e printerit në përputhje me Mopria përmes Driver-it të Klasës së Microsoft IPP. Kjo do të thotë që prodhuesit e pajisjeve të printimit nuk do të kenë më nevojë të ofrojnë instaluesit, drejtuesit ose shërbimet e tyre. Objektivi i Microsoft është të thjeshtojë procesin e printimit dhe të eliminojë rreziqet e sigurisë që lidhen me drejtuesit e printerit të palëve të treta.

Për të rritur më tej sigurinë, Microsoft do të prezantojë një modalitet të ri të paracaktuar të printimit që çaktivizon drejtuesit e palëve të treta për qëllime printimi. Ky veprim është në përgjigje të faktit se gabimet e sigurisë së drejtuesit të printerit shpesh kanë kaluar pa u vënë re për periudha të gjata, duke paraqitur rreziqe të konsiderueshme për përdoruesit.

Ndryshimet në strategjinë e drejtuesit të printerit do të zbatohen gradualisht. Deri në vitin 2025, Microsoft do të ndalojë pranimin e paraqitjeve të shoferëve nga shitësit e printerëve dhe drejtuesit e rinj të printerëve të palëve të treta nuk do të publikohen më përmes Windows Update. Në vitin 2026, renditja e drejtuesve të printerit do të modifikohet për t'i dhënë përparësi drejtuesve të brendshëm të klasës Windows IPP. Nga viti 2027 e tutje, përditësimet e drejtuesve të printerit të palëve të treta do të dorëzohen vetëm përmes Windows Update nëse ato ofrojnë rregullime sigurie.

Megjithatë, përdoruesit do të kenë ende opsionin për të instaluar drejtuesit e printerit direkt nga faqet e internetit të shitësve si paketa të pavarura instalimi. Drejtuesit ekzistues të printerit të palëve të treta do të vazhdojnë të punojnë në të gjitha versionet e Windows edhe pasi të mos publikohen më përmes Windows Update.

Microsoft do të vazhdojë gjithashtu të lëshojë arna sigurie për drejtuesit e printerëve të vjetër për sa kohë që versionet përkatëse të Windows janë brenda ciklit të tyre të mbështetjes.

Kjo lëvizje nga Microsoft synon të krijojë një sistem printimi më të sigurt dhe modern për përdoruesit e Windows. Ai siguron një qasje të thjeshtuar dhe të centralizuar për drejtuesit e printerit, ndërkohë që minimizon rreziqet e mundshme të sigurisë që lidhen me softuerin e palëve të treta.

Burimet:

– Njoftimi i ndryshimit të strategjisë së drejtuesit të printerit të Microsoft-it

– Deklaratë nga Johnathan Norman, menaxher kryesor inxhinierik i Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE)