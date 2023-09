By

Microsoft Surface Duo, i lëshuar në shtator 2020, ka arritur në fund të rrugëtimit të përditësimit të softuerit. Deri më tani, pajisja nuk do të marrë më përmirësime të versionit Android dhe arna sigurie. Ky lajm mund të zhgënjejë përdoruesit të cilëve iu është premtuar tre vjet mbështetje softuerike kur blenë pajisjen e palosshme.

Kur u lançua Surface Duo, ai erdhi me Android 10 të parainstaluar. Microsoft i siguroi përdoruesit se do të merrnin tre vjet përditësime sigurie Android dhe përmirësime të sistemit operativ. Sidoqoftë, pajisja mori vetëm dy përmirësime të versionit Android gjatë jetëgjatësisë së saj. Në janar 2022, ai u përditësua në Android 11, dhe më vonë në tetor, mori përditësimin Android 12L. Fatkeqësisht, Android 12L do të jetë azhurnimi i fundit i versionit Android për Surface Duo.

Mungesa e mbështetjes së softuerit për një pajisje me një çmim prej 1,399 dollarë është sigurisht dërrmuese për përdoruesit. Kjo i lë ata me një pajisje që mund të mos ketë veçoritë më të fundit ose përmirësimet e sigurisë.

Nga ana tjetër, Microsoft Surface Duo 2, i lëshuar në tetor 2021, gjithashtu do të marrë vetëm tre vjet mbështetje softuerike. Aktualisht funksionon në Android 11 dhe ka marrë përditësimin Android 12L në tetor 2022. Megjithatë, Microsoft nuk ka konfirmuar ende nëse Surface Duo 2 do të marrë ndonjë përmirësim të mëtejshëm të sistemit operativ Android përpara se mbështetja të përfundojë në tetor 2024.

Është thelbësore që përdoruesit të marrin në konsideratë jetëgjatësinë e mbështetjes së softuerit të një pajisjeje kur marrin një vendim blerjeje. Ndërsa Surface Duo dhe Surface Duo 2 ofronin veçori unike dhe faktorë të formës, përditësimet e kufizuara të softuerit mund të ndikojnë në përdorshmërinë e tyre afatgjatë.

Si përfundim, linja Microsoft Surface Duo nuk do të marrë më përditësime të softuerit, duke përfshirë përmirësimet e versionit Android dhe arnimet e sigurisë. Kjo i lë përdoruesit me pajisje që nuk do të marrin veçoritë dhe përmirësimet më të fundit. Përdoruesit duhet të marrin parasysh jetëgjatësinë e mbështetjes së softuerit të një pajisjeje përpara se të marrin një vendim blerjeje, veçanërisht për pajisjet në rangun e çmimeve më të larta.

