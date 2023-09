Microsoft përfundon përditësimet për Surface Duo origjinale, duke i lënë klientët të zhgënjyer

By

Origjinali i Microsoft Surface Duo, i lëshuar në vitin 2020, ka arritur në fund të përditësimeve të softuerit të tij, duke i lënë klientët të zhgënjyer. Pajisja unike me ekran të dyfishtë u tregtua si një mjet produktiviteti me aftësi të zgjeruara për shumë detyra. Sidoqoftë, rishikimet fillestare theksuan probleme të rëndësishme të softuerit, megjithëse hardueri u vlerësua.

Microsoft premtoi tre vjet përditësime të softuerit për Surface Duo, por përditësimet ishin të ngadalta për të arritur. Kompania lëshoi ​​​​një përditësim për Android 11 në fillim të vitit 2022, disa muaj pas afatit. Kjo u pasua nga ardhja e Android 12L si për Surface Duo origjinale ashtu edhe për vazhdimin e tij më vonë në 2022.

Fatkeqësisht, Android 12L do të jetë përditësimi i fundit për Surface Duo origjinal. Një faqe mbështetëse e Microsoft konfirmon se përditësimet për pajisjen, duke përfshirë përditësimet e sistemit operativ të plotë dhe të sigurisë, përfunduan më 10 shtator 2023. Pavarësisht kësaj, një përditësim i Android 13 nuk u lëshua kurrë për Surface Duo, edhe pse Google e kishte lëshuar përditësimin mbi një vit më parë. Kjo do të thotë që klientët që blenë telefonin 1,400 dollarë nga Microsoft morën më pak përditësime të sistemit operativ krahasuar me pajisjet Google Pixel dhe Samsung Galaxy.

E ardhmja nuk duket premtuese as për Surface Duo 2. Pritet të humbasë mbështetjen në tetor 2024 dhe nuk ka asnjë indikacion për një lëshim zyrtar të Android 13 për pajisjen deri më tani. Microsoft duket se është larguar nga faktori i formës së ekranit të dyfishtë, me raporte që sugjerojnë se kompania po planifikon një pajisje të palosshme të ngjashme me Galaxy Z Fold të Samsung dhe Pixel Fold të Google.

Megjithëse Surface Duo origjinale mund të mos marrë më përditësime, vendimi i Microsoft për t'u fokusuar në një faktor tjetër forme për pajisjet e tij të ardhshme tregon përkushtimin e kompanisë për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Sidoqoftë, për pronarët ekzistues të Surface Duo, mungesa e përditësimeve i lë ata me një ndjenjë zhgënjimi dhe një dëshirë për më shumë mbështetje nga Microsoft.

Burimet:

– Windows Central