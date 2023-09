The Astral Purple: Microsoft shpall kontrolluesin e ri të Xbox Wireless

Microsoft ka zbuluar shtesën e tij më të fundit në linjën e kontrolluesve me valë Xbox, Astral Purple. Ky version i ri tregon një guaskë të përparme ngjyrë vjollce të thellë të çiftuar me një shpinë të bardhë, që të kujton dizajnin e kontrolluesit të mëparshëm Velocity Green.

Kontrolluesi Astral Purple Xbox krenohet me të gjitha veçoritë që mund të pritej, duke përfshirë parakolpët me teksturë dhe këmbëzat për kontroll të përmirësuar, një buton të dedikuar Share për ndarjen e lehtë të momenteve të lojës dhe një fole 3.5 mm për lidhjen e pajisjeve audio.

Gjatë gjithë këtij viti, Microsoft ka prezantuar modele të ndryshme kontrolluesish që bien në sy për t'iu përshtatur preferencave të ndryshme. Ndër këto lëshime janë "dinamik" Stormcloud Vapour, i cili vjen me një sfond të mrekullueshëm, dhe kontrolluesi Starfield me edicionin e kufizuar.

Ndryshe nga lansimi i Velocity Green, nuk duket të ketë ndonjë produkt shtesë ose aksesor lidhës në dispozicion për Astral Purple. Pra, nëse shpresonit të vini aksesorë me një kapuç të përputhshëm Xbox ose një dok të karikimit të shpejtë koordinues, mund të mos keni fat këtë herë.

Me një çmim prej 60 £/65 dollarë, kontrolluesi pa tel Astral Purple Xbox do të lançohet më 19 shtator. Porositjet paraprake për këtë variant të ri ngjyrash janë tashmë të disponueshme përmes Dyqanit të Microsoft.

Në përgjithësi, Astral Purple ofron një tjetër opsion elegant dhe të gjithanshëm për lojtarët që të personalizojnë përvojën e tyre të lojrave Xbox. Me skemën e tij të gjallë të ngjyrave dhe veçoritë e besueshme, ky kontrollues sigurisht që do të tërheqë fansat që kërkojnë të përmirësojnë ose zgjerojnë koleksionin e tyre.

Përkufizime:

– Kontrolluesi me valë Xbox: Një pajisje dore e krijuar për t'u përdorur me konzolat e lojërave Xbox, duke i lejuar lojtarët të kontrollojnë lojën e tyre me valë.

– Parakolpët dhe këmbëzuesit me teksturë: Butonat në kontrollues që janë krijuar posaçërisht për të ofruar një përvojë prekëse dhe të përmirësuar për lojtarët.

– Foleja 3.5 mm: Një fole standarde audio që lejon përdoruesit të lidhin pajisje të jashtme audio, si kufjet ose altoparlantët, me kontrolluesin Xbox.

