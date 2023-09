Microsoft Paint në Windows 11 prezanton mjetin për heqjen e sfondit

By

Microsoft ka ndërmarrë një hap të madh drejt përmirësimit të aftësive të aplikacionit të tij Paint në Windows 11 me prezantimin e një mjeti për heqjen e sfondit. Ngjashëm me funksionalitetin e gjetur në Adobe Photoshop, kjo veçori i lejon përdoruesit e Windows të heqin lehtësisht sfondet nga imazhet vetëm me një klik të vetëm, duke thjeshtuar detyrat e redaktimit grafik.

Për të përfituar nga ky mjet i fuqishëm, përdoruesit fillimisht duhet të sigurohen se kanë të instaluar versionin më të fundit të aplikacionit Paint. Ata mund të përditësojnë aplikacionin Windows 11 Paint në versionin 11.2306.30 përmes Dyqanit të Microsoft. Pasi të përditësohet, përdoruesit mund të hapin aplikacionin dhe të hapin imazhin që duan të modifikojnë në një kanavacë të zbrazët.

Për të hyrë në mjetin e heqjes së sfondit, përdoruesit duhet të shikojnë në pjesën e sipërme majtas të imazhit dhe të gjejnë seksionin "Imazhi". Brenda këtij seksioni, ata do të lokalizojnë dhe zgjedhin butonin "Heqja e sfondit". Duke klikuar këtë buton, i gjithë sfondi i figurës do të hiqet, duke lënë të zgjedhur vetëm pjesën e prerë të subjektit.

Për ata që dëshirojnë më shumë kontroll mbi procesin e redaktimit, mjeti i heqjes së sfondit lejon heqjen e personalizuar. Përdoruesit mund të përdorin mjetin e përzgjedhjes së drejtkëndëshit për të specifikuar zonën nga e cila duan të heqin sfondin, duke ofruar saktësi më të madhe.

Aktualisht, mjeti për heqjen e sfondit është ekskluzivisht i disponueshëm për Windows Insiders dhe Microsoft nuk ka dhënë një afat kohor specifik për lëshimin më të gjerë të funksionit. Megjithatë, bazuar në praktikat e kaluara, ka të ngjarë që kompania do ta shpërndajë mjetin për të gjithë përdoruesit e Windows 11 pas disa javësh testimi. Prandaj, është e këshillueshme që përdoruesit të mbajnë një sy për përditësimet.

Me shtimin e mjetit për heqjen e sfondit, Microsoft Paint në Windows 11 po e bën redaktimin grafik më të aksesueshëm dhe efikas për përdoruesit krijues. Kjo veçori thjeshton procesin e izolimit të subjekteve nga prejardhja e tyre dhe megjithëse aktualisht është i kufizuar në Windows Insiders, pritet të bëhet gjerësisht i disponueshëm në të ardhmen e afërt.

