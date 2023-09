Prezantimi i Xbox Mastercard: Karta e ëndrrave të lojtarëve për Xbox Insiders

Microsoft sapo ka njoftuar lançimin e Xbox Mastercard, një kartë krediti e përshtatur për Xbox Insiders në Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje e papritur i lejon lojtarët të fitojnë pikë me kartë me çdo blerje dhe t'i përdorin ato për lojëra dhe artikuj të tjerë në xbox.com.

Xbox Mastercard, e lëshuar nga Barclays, vjen pa tarifë vjetore dhe do të jetë në dispozicion për Insajderët e Xbox që banojnë në Shtetet e Bashkuara kontinentale, Alaskë dhe Hawaii. Duke filluar nga data 21 shtator, të interesuarit mund të aplikojnë për kartën, e cila do të lëshohet në valë gjatë gjithë sezonit të vjeshtës.

Mbajtësit e kartës do të fitojnë pikë karte për çdo dollar të shpenzuar. Blerja e produkteve të pranueshme nga Dyqani i Microsoft do t'ju japë 5 herë pikë karte, ndërsa përdorimi i shërbimeve të ofrimit të ngrënies si Grubhub dhe DoorDash ose shërbime transmetimi si Netflix dhe Disney+ do t'ju fitojë 3 herë pikë karte. Për blerjet e përditshme, mbajtësit e kartës do të marrin 1x pikë karte.

Përveç këtyre shpërblimeve, Microsoft po ofron edhe disa përfitime joshëse. Blerjet për herë të parë do të fitojnë 5,000 pikë karte, ekuivalente me 50 dollarë. Për më tepër, përdoruesit e rinj të Xbox Game Pass do të marrin tre muaj Xbox Game Pass Ultimate për blerjen e tyre të parë, ose do të kenë mundësinë t'ia dhurojnë një miku.

Ashtu si me çdo kartë krediti, është e rëndësishme të merret parasysh Norma Vjetore e Përqindjes (APR). Xbox Mastercard ofron tre opsione: 20.99%, 26.99% ose 31.99%, në varësi të aftësisë kreditore të mbajtësit të kartës.

Ndërsa lojtarët shpresonin për më shumë lajme për Xbox Game Pass, prezantimi i Xbox Mastercard ofron një mundësi emocionuese për Xbox Insiders për të shijuar përfitime dhe shpërblime shtesë. Aplikoni së shpejti për të ngritur nivelin e përvojës tuaj të lojërave!

Burimet:

– Postimi i njoftimit për Xbox Wire

– Termat dhe kushtet e Xbox Mastercard