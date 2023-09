Meta prezanton veçori dhe përmirësime të reja në kufjet Quest me përditësimin v57

By

Meta ka zbuluar përditësimin e saj më të fundit të softuerit, v57, për kufjet e realitetit virtual Meta Quest. Përditësimi sjell një sërë veçorish dhe përmirësimesh të reja, që synojnë përmirësimin e përvojës së përdoruesit. Shtesat e dukshme përfshijnë opsionet e zgjeruara të personalizimit të avatarit, aftësinë për të hequr dërgimin e mesazheve, lidhjet në grup, lëvizjen në formë të lirë në Horizon Home dhe një furnizim të riemërtuar të Explore.

Një nga përditësimet kryesore janë opsionet e zgjeruara të personalizimit të avatarit. Përdoruesit tani kanë akses në rrëshqitësit e ngjyrave, duke i lejuar ata të personalizojnë tonin e lëkurës, ngjyrën e flokëve dhe ngjyrën e vetullave me saktësi më të madhe. Kjo u mundëson përdoruesve të krijojnë avatarë që ngjajnë shumë me pamjen e tyre reale. Meta ka prezantuar gjithashtu opsione të reja grimi dhe bojë fytyre për personalizim të mëtejshëm.

Përveç personalizimit të avatarit, përditësimi v57 prezanton aftësinë për të hequr dorë nga mesazhet e imazhit në VR dhe në aplikacionin celular Meta Quest. Përdoruesit tani mund të rrinë pezull mbi një mesazh dhe të zgjedhin "unsend message" për ta hequr atë. Si dërguesi ashtu edhe marrësi do të marrin një njoftim se mesazhi nuk është dërguar. Ky funksion është aktualisht i disponueshëm në vende të zgjedhura.

Meta gjithashtu e ka bërë më të lehtë për përdoruesit të lidhen me miqtë dhe t'i ftojë ata të bashkohen në grupe. Lidhjet e grupit tani mund të gjenerohen dhe ndahen brenda VR ose përmes platformave të mesazheve si Instagram ose Facebook. Përdoruesit mund të ftojnë gjithashtu grupe në aplikacione nga skeda Personat, me ftesën e shfaqur në bisedën në grup për qasje të lehtë. Lista e kontakteve tani do të hapet automatikisht kur kufjet të jenë të ndezura.

Përditësimet e tjera përfshijnë lëvizjen në formë të lirë në Horizon Home, duke i lejuar përdoruesit të teleportojnë dhe eksplorojnë lirshëm mjediset e tyre virtuale të shtëpisë. Furnizimi "Eksplore" është riemërtuar si "Furnizimi i Horizontit" për t'u lidhur me markën "Horizon Worlds". Meta ka bërë gjithashtu përmirësime në regjistrimin e videove, kryerjen e shumë detyrave dhe ka çaktivizuar një paralajmërim kufiri në disa aplikacione me përvoja të përziera të realitetit.

Përditësimi v57 aktualisht po shpërndahet në kufjet Meta Quest Pro dhe Meta Quest 2, me më shumë veçori që priten të zbulohen në ngjarjen e Meta's Connect më vonë këtë muaj.

Burimet:

– Shënime të lëshimit të Meta Quest v57