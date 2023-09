Në vitin 1991, Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) hyri në industrinë e lojrave. Ndërsa CD-i premtoi të luante CD dhe video lojëra, turpi i tij qëndron në lojërat që ofronte. Veçanërisht, ekskluziviteti i Zelda ishte ndër titujt që arritën në këtë platformë, por u përballën me përbuzje dhe zhgënjim të gjerë. Shpejt përpara në vitin 2023 dhe Seth Fulkerson, i njohur si "Dopply", do të publikojë Arzette: The Jewel of Faramore, një lojë me platformë që i bën homazh lojërave të çuditshme dhe shpesh të kritikuara të epokës CD-i.

Demoja e Arzette në PAX West 2023 shfaqi përkushtimin dhe vëmendjen ndaj detajeve që Fulkerson derdhi në projekt. Loja kap me besnikëri pamjet dhe mekanikën e lojërave origjinale CD-i Zelda. Fulkerson, së bashku me njohësit e lojërave retro, Limited Run, ka riimagjinuar me përpikëri sfondet e pikturuara me dorë, spritet e detajuara dhe madje edhe pamjet famëkeqe të prerjeve që u përbuzën nga shumë njerëz. Pavarësisht nga perceptimi negativ që rrethon materialin burimor, Fulkerson sheh potencial në lojërat origjinale, duke vlerësuar përzierjen e tyre të modeleve të nivelit linear dhe jolinear dhe stilin e tyre të veçantë vizual.

Ndërsa imitimi i lojërave retro është bërë një zhanër popullor, Arzette shquhet si një nga përpjekjet e para për të imituar përvojën CD-i. Fulkerson pranon se shumë lojtarë mund të mos kenë njohuri për lojërat që frymëzuan Arzette, por beson se platformeri i aksionit i pikturuar me dorë me skenat e tij simpatike dhe ndonjëherë të lezetshme mund të shijohet nga kushdo. Për ata që janë të njohur me materialin burimor, ka Vezë të Pashkëve dhe referenca delikate të shpërndara gjatë gjithë lojës, duke shtuar një shtresë shtesë kënaqësie.

Megjithëse Fulkerson nuk mund t'i referohet në mënyrë eksplicite lojërat origjinale Zelda CD-i për arsye ligjore, ai përqafon frymëzimin e tyre ndërsa përpiqet të krijojë një përvojë të pavarur dhe unike me Arzette. Në fakt, një nga artistët origjinalë nga lojërat CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ka kontribuar në hartën botërore dhe artin e nivelit në Arzette, duke treguar lidhjen midis dy projekteve.

Ajo që e veçon Arzette është një përpjekje e sinqertë për të rigjallëruar një epokë shumë të keqtrajtuar të lojërave. Pasioni i Fulkerson për lojërat e nënvlerësuara dhe besimi i tij në potencialin e tyre të pashfrytëzuar janë të dukshme në këtë projekt. Me Arzette, ai shpreson të tregojë se me kohë, burime dhe dizajn të mirë të lojës, edhe lojërat "e këqija" mund të shndërrohen në diçka të këndshme dhe të paharrueshme.

Burimet: Nintendo Life