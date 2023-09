Matty J merr një rol të ri si shefi i paketimit të ALDI për të mbledhur para për bamirësi

Ish-ylli i Bachelor, Matthew Johnson, i njohur gjithashtu si Matty J, është emëruar Kryeshefi i Paketimit (CPO) i ALDI Australia dhe do të drejtojë shërbimin e parë të paketimit të çantave të supermarketit. Klientët që zgjedhin shërbimin VIPacking prej 2 dollarësh do t'i paketojnë sendet ushqimore nga Matty J dhe paketuesit e tjerë të çantave ndërsa pushojnë dhe shijojnë një kafe në dyqan. Fondet e mbledhura nga ky shërbim do t'i dhurohen Camp Quality, një shoqatë bamirëse australiane për kancerin e fëmijëve që ofron aktivitete rekreative dhe programe spitalore për fëmijët me kancer.

Matty J u shpreh i emocionuar për zgjedhjen e tij si CPO i ALDI, duke u shprehur se gjithmonë ka dashur një titull shef. Ai ka zhvilluar aftësitë e tij të paketimit dhe mezi pret të paketojë sa më shumë çanta që të jetë e mundur për këtë kauzë të madhe. Më 16 shtator, Matty J do të paketojë personalisht çantat në dyqanin Brookvale të ALDI në Sidnei.

Përveç shërbimit të paketimit të çantave, ALDI do të shesë mallra Camp Quality, duke përfshirë bluza, kapele, syze dielli, shishe uji dhe letër ambalazhi. ALDI do të përputhet gjithashtu me të gjitha donacionet e klientëve të bëra në regjistër ose online, deri në vlerën 100,000 dollarë.

ALDI ka qenë një partner i kahershëm i Camp Quality, duke dhuruar mbi 5.3 milionë dollarë që nga viti 2020. Këto fonde kanë ndihmuar mbi 5,662 fëmijë të ndjekin programet rekreative. Drejtori Menaxhues i ALDI në NSW, Alex Foster, përmendi se aftësitë e Matty J për paketimin do të vihen në provë, pasi klientët e ALDI janë vetë paketues ekspertësh. ALDI dëshiron të sigurojë që Matty J të ndjekë rregullat e arta të paketimit, të tilla si vendosja e sendeve të rënda në fund dhe e sendeve më të lehta sipër.

CEO e Camp Quality, Deborah Thomas, shprehu mirënjohjen e saj për partneritetin me ALDI, duke deklaruar se fondet e mbledhura ndihmojnë fëmijët që përballen me traumën e kancerit duke ofruar kujdes të specializuar, një komunitet mbështetës, mundësi pushimi dhe programe arsimore.

Burimet:

– NCA NewsWire (nuk jepet)

– ALDI