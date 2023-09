Xbox dhe Mastercard shpallin Xbox Mastercard me shpërblime për lojtarët

By

Në një bashkëpunim midis Xbox, Barclays dhe Mastercard, Xbox Mastercard është prezantuar si kartela e parë e kreditit e Xbox e bashkë-brenduar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. Karta, e cila vjen pa tarifë vjetore, ofron një sërë përfitimesh të dizajnuara për të përmbushur nevojat dhe preferencat e komunitetit të lojërave.

Një nga veçoritë kryesore të Xbox Mastercard është mundësia që mbajtësit e kartës të fitojnë shpërblime për blerjet kualifikuese. Lojtarët mund të fitojnë 5X pikë karte për produktet e pranueshme brenda Microsoft Store, 3x pikë karte në platforma të përzgjedhura të transmetimit dhe shërbime të ofrimit të ngrënies dhe 1X pikë karte për blerjet e tjera të përditshme. Për më tepër, anëtarët e rinj të Game Pass do të marrin tre muaj Xbox Game Pass Ultimate pas blerjes së tyre të parë.

Anëtarët e kartës mund të zgjedhin nga pesë modele të ndryshme të kartave të frymëzuara nga Xbox dhe madje kanë mundësinë të personalizojnë kartën me etiketën e tyre të lojës Xbox. Kjo veçori i lejon lojtarët të bashkojnë përvojat e tyre të lojërave virtuale me transaksionet e përditshme, duke krijuar një lidhje të pandërprerë midis pasionit të tyre të lojërave dhe aktiviteteve të përditshme.

Përveç shpërblimeve dhe opsioneve të personalizimit, Xbox Mastercard ofron përfitime të tjera, të tilla si akses falas në internet në FICO® Credit Score të anëtarëve të kartës, akses në përvojat ekskluzive në com për mbajtësit e kartave Mastercard dhe sigurinë dhe mbrojtjen e ofruar nga rrjeti Mastercard, duke përfshirë ID Theft Protection™, Zero Liability Protection dhe Shërbime Globale për ndihmë emergjente.

Barclays US Consumer Bank, një lëshues i shquar i kartave të kreditit në Shtetet e Bashkuara, ka bashkëpunuar me Xbox dhe Mastercard për të zhvilluar këtë produkt unik. Lëshimi i Xbox Mastercard përfaqëson një moment historik emocionues në partneritetin e vazhdueshëm midis Mastercard dhe Microsoft. Bashkëpunimi midis dy kompanive synon të përmirësojë përvojën e përgjithshme të lojërave dhe t'u sigurojë lojtarëve produkte inovative, të para dixhitale.

Karta Xbox Mastercard do të jetë fillimisht e disponueshme për Insajderët e kualifikuar të Xbox në të gjitha 50 shtetet nga 21 shtatori. Karta do të shpërndahet gradualisht për publikun e gjerë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2024. Insajderët e kualifikuar të Xbox mund të aplikojnë për Xbox Mastercard përmes Xbox Insider Hub në tastierën e tyre Xbox ose në një PC me Windows pasi t'i bashkoheni Paraafishimit të Xbox Mastercard.

Me lançimin e Xbox Mastercard, lojtarët e Xbox tani kanë një mundësi për të fituar shpërblime dhe për të shijuar përvoja unike ndërsa kënaqen me kalimin e tyre të preferuar. Ndërsa industria e lojrave vazhdon të evoluojë, partneritetet si ky sjellin vlerë të shtuar për lojtarët dhe përmirësojnë udhëtimin e tyre të përgjithshëm të lojërave.

Përkufizime:

– Xbox Insiders: Një komunitet i përdoruesve të Xbox që marrin pjesë në testimin dhe ofrimin e komenteve për veçoritë dhe produktet e ardhshme.

– Xbox Game Pass Ultimate: Një shërbim abonimi që ofron akses në një bibliotekë të gjerë lojërash Xbox, duke përfshirë anëtarësimin në Xbox Live Gold dhe akses në Xbox Game Pass për PC.

– Etiketa e lojës: Një emër përdoruesi ose pseudonim unik i përdorur nga përdoruesit e Xbox për të identifikuar veten në lojërat me shumë lojtarë në internet dhe shërbime të ndryshme të Xbox.

– FICO® Credit Score: Një pikë krediti e ofruar nga FICO, një kompani analitike e të dhënave, e cila vlerëson aftësinë kreditore dhe shëndetin financiar të një individi.