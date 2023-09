Nintendo përfundon përditësimet e reja të përmbajtjes për Mario Kart Tour

Nintendo ka njoftuar së fundmi se nuk do të lëshojë më përmbajtje të re për lojën e saj të njohur të garave celulare, Mario Kart Tour, pas 4 tetorit. Në një mesazh në lojë të shpërndarë në mediat sociale nga një përpunues i të dhënave të quajtur OatmealDome, Nintendo shprehu mirënjohjen e saj për komunitetin për lojën dhe zbuloi se turnetë e ardhshme në lojë do të përbëhen nga përmbajtje që tashmë janë lëshuar. Kjo do të thotë se nuk do të shtohen kurse të reja, shoferë, karte ose avionë të rinj duke ecur përpara dhe përmbajtja ekzistuese do të riciklohet për një kohë të pacaktuar.

Pavarësisht mungesës së përditësimeve të reja, Eurogamer raporton se loja do të mbetet e luajtshme për të ardhmen e parashikueshme. Mario Kart Tour, i cili u lançua në shtator 2019, ka qenë një sukses i madh për Nintendo, duke gjeneruar rreth 293 milionë dollarë të ardhura globalisht që nga shtatori 2022. Megjithatë, loja është përballur me pjesën e saj të drejtë të polemikave, me kritika të drejtuara ndaj "Spotlight" të saj Pipes” mekanik gaça, i cili funksiononte si kuti plaçkitëse me koeficientë të pazbuluar. Këto tuba u hoqën në shtator 2022, por Nintendo aktualisht po përballet me një padi grupore nga një prind, fëmija i të cilit dyshohet se shpenzoi 170 dollarë në Spotlight Pipes pa dijeninë e tyre.

Ndërsa nuk janë planifikuar përditësime të reja për Mario Kart Tour, Nintendo vazhdon të punojë në lojëra të tjera celulare si Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes dhe Super Mario Run. Për më tepër, kompania po zgjeron sipërmarrjet e saj të biznesit në fusha të tilla si organizimi i ngjarjeve, së bashku me suksesin e saj të fundit me Filmin Super Mario Bros.

Burimi: [Fut emrin e burimit]