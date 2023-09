Nintendo do të ndalojë së shtuari përmbajtje të re në lojën celulare Mario Kart Tour

Nintendo dhe botuesi i lojërave DeNA do të pushojnë së krijuari përmbajtje të re për lojën e njohur celular Mario Kart Tour duke filluar nga 4 tetori. Kjo lëvizje sugjeron që Nintendo mund të jetë duke e zhvendosur fokusin e saj nga lojërat celulare.

Për të festuar përvjetorin e lojës, përmbajtje të reja do të publikohen si pjesë e turneut të përvjetorit që fillon më 20 shtator. Megjithatë, pas nisjes së Battle Tour më 4 tetor, Nintendo do të lëshojë vetëm përmbajtje të vjetër. Kompania deklaroi, "Nuk do të shtohen kurse të reja, shoferë, karte ose avionë të rinj pas turneut të betejës që fillon më 04/10/2023." Nintendo nuk dha një shpjegim për këtë vendim, por shprehu shpresat se lojtarët do të vazhdojnë ta shijojnë lojën.

Mario Kart Tour ka qenë një sukses i rëndësishëm për Nintendo, duke u bërë loja e saj e dytë celulare me fitimet më të larta pas Fire Emblem Heroes. Me 230 milionë shkarkime, ai gjeneroi rreth 243 milionë dollarë të ardhura. Megjithatë, lojërat celulare kanë zënë një përqindje relativisht të vogël të fitimeve të përgjithshme të Nintendo në krahasim me konkurrentët si Activision dhe Take-Two.

Pavarësisht suksesit të kufizuar të Nintendo në tregun e lojërave celulare, kompani të tjera kanë vazhduar të investojnë në këtë sektor. Sony, për shembull, planifikon që rreth 50% e lojërave të saj të jenë të disponueshme në celular dhe PC deri në vitin 2025, me 20% të lojërave të reja PlayStation duke u zhvilluar për telefonat inteligjentë. Në ndjekje të këtij qëllimi, Sony lançoi Divizionin Mobile PlayStation Studios vitin e kaluar.

Vendimi i Nintendo për të ndaluar shtimin e përmbajtjes së re në Mario Kart Tour pasqyron sfidat me të cilat është përballur kompania në industrinë e lojërave celulare. Sidoqoftë, mbetet për t'u parë nëse kjo lëvizje nënkupton një ndryshim më të madh në strategjinë e përgjithshme të Nintendo.

