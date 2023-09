Kur një makinë e thyer bëhet një rregullim i shpejtë: Historitë e veçanta të mekanikës

Në një kthesë befasuese të ngjarjeve, një shitës BMW i3 me bazë në Sacramento e gjeti veten në makthin më të keq të një shitësi kur një blerës rregulloi makinën e tyre të prishur brenda pak minutash, duke shtuar 3,000 dollarë në vlerë. Kjo histori shpejt fitoi popullaritet, madje tërhoqi vëmendjen e Adam Savage nga Mythbusters. I njëjti skenar ndodhi me autorin e këtij artikulli, i cili ishte në anën fiksuese të ekuacionit.

Autori ndan përvojën e tyre të vozitjes katër orë nga Detroit për të marrë një Jeep falas që u ofrua nga një student i universitetit të Ohio State. Problemi me Jeep-in doli të ishte një problem i thjeshtë me bulonat e pllakës së përkulur, të cilat autori i rregulloi brenda një kohe të shkurtër. Në vend që të largohej me xhipin, autori vendosi të mos e mërzitte shitësin dhe ia la atij ta rregullonte. Autori thekson se qëllimi i tyre nuk ishte të përfitonin nga situata, por të bënin gjënë e duhur moralisht.

Artikulli vazhdon të diskutojë një listë për një BMW i3 të prishur. Shitësi përshkruan problemin me elektronikën e motorit elektrik të makinës dhe se si mund të jetë shkaktuar nga një defekt ose dështim i sensorit. Pavarësisht problemit, shitësi thekson se pjesa tjetër e makinës, përfshirë baterinë, është në gjendje të shkëlqyer. Ky listim paraqet një mundësi për dikë që ka prirje mekanike ose ka nevojë për pjesë për të riparuar një i3 të shkatërruar.

Historitë e shitësit BMW i3 dhe autorit të këtij artikulli nxjerrin në pah vlerën e mundshme që mund t'i shtohet një makine të prishur me pak njohuri dhe përpjekje. Gjithashtu ngre pyetjen se cila është gjëja e duhur për të bërë kur paraqiten mundësi të tilla. Ndërsa disa mund t'i japin përparësi përfitimit personal, të tjerë i japin përparësi konsideratave morale. Në fund të fundit, vendimi i takon individit dhe rrethanave të tij.

Burimet:

- Jalopnik artikull: "Ja çfarë ndodhi kur vozita 500 milje për të marrë një makinë falas"

Përkufizime:

– Special i Mekanikës: Një term që përdoret për të përshkruar një automjet që ofrohet me një çmim të ulët për shkak të problemeve mekanike, me shpresën se blerësi do të jetë në gjendje ta rregullojë atë dhe t'i kthejë vlerën.

– Bulonat e pllakës së përkulur: Bulonat që sigurojnë pllakën e përkulur, një komponent që lidh motorin me konvertuesin e çift rrotullues në një sistem transmetimi automatik.

– Elektronika e motorit elektrik (EME): I referohet inverterit që konverton rrymën DC nga bateria në AC për motorin elektrik në një automjet elektrik. Mbulohet nga garancia për një periudhë të caktuar kohe.

– Jeep: Duke iu referuar automjetit specifik të përmendur në artikull, një Jeep që autori e rregulloi përpara se ta linte për ta riparuar shitësin origjinal.