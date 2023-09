A duhet të investoni në aksionet e Apple për rritje apo vlerë?

Kur bëhet fjalë për aksionet e Apple (AAPL), ekspertët besojnë se nuk ka nevojë për panik, pavarësisht raporteve të fundit për një ndalim të iPhone në Kinë. "Baza e artë e instaluar e kompanisë prej 2 miliardë konsumatorëve" dhe reputacioni i fortë i markës e bëjnë atë një opsion investimi mbresëlënës. Megjithatë, mbetet pyetja nëse Apple është një aksion me vlerë apo një aksion në rritje.

Duke qenë një lojtar dominues në industrinë e smartfonëve dhe duke pasur një sasi të konsiderueshme parash në dorë, Apple bie në kategorinë e një kompanie të pjekur me fitime të qëndrueshme, të ngjashme me një aksion me vlerë. Megjithatë, tregu nuk e vlerëson domosdoshmërisht si të tillë. Nga ana tjetër, Apple gjithashtu i mungojnë shenjat e qarta të rritjes së shpejtë që do të shfaqte një aksion i vërtetë rritjeje.

Pavarësisht këtyre pasigurive, ka shpresë për rritjen e ardhshme të Apple. Tregjet në zhvillim si India paraqesin mundësi të konsiderueshme për zgjerim. Për më tepër, analistët besojnë se inteligjenca artificiale (AI) do të jetë një katalizator kryesor për rritjen e Apple në vitet e ardhshme.

Nëse besoni se Apple ka potencialin të bëhet edhe më i madh dhe të rritet më tej, ju mund të zgjidhni të investoni në kompani. Megjithatë, është e rëndësishme të merret parasysh nëse po paguani për dominimin e Apple, fuqinë e qëndruar ose rritjen e ardhshme.

Rekomandimet e analistëve të Wall Street për aksionet e Apple aktualisht përbëhen nga 35 blerje, 14 mbajtje dhe katër shitje. Në fund të fundit, vendimi për të investuar në Apple duhet të bazohet në vlerësimin tuaj për perspektivat e rritjes së kompanisë dhe qëllimet tuaja të investimit.

