Shkencëtarët përdorin mësimin e makinerisë për të parashikuar materiale të reja magnetike pa elemente kritike

By

Shkencëtarët në Laboratorin Kombëtar Ames kanë zhvilluar një model të mësimit të makinerive për të parashikuar materiale të reja magnetike pa përdorur elementë të paktë. Kjo qasje inovative fokusohet në temperaturën Curie të një materiali, duke ofruar një rrugë më të qëndrueshme për aplikimet e ardhshme teknologjike.

Magnetët me performancë të lartë, të cilët janë thelbësorë për teknologji të tilla si energjia e erës, ruajtja e të dhënave, automjetet elektrike dhe ftohja magnetike, përmbajnë tradicionalisht elementë kritikë si kobalti dhe materialet e tokës së rrallë. Megjithatë, këto materiale janë në kërkesë të lartë dhe kanë disponueshmëri të kufizuar. Për të adresuar këtë çështje, studiuesit në Laboratorin Kombëtar Ames synuan të projektonin materiale të reja magnetike me materiale kritike të reduktuara.

Mësimi i makinerisë, një nëngrup i inteligjencës artificiale, luajti një rol vendimtar në këtë hulumtim. Ekipi përdori të dhëna eksperimentale dhe modelim teorik për të trajnuar algoritmin e tyre të mësimit të makinerive. Temperatura Curie, e cila është temperatura maksimale në të cilën një material ruan magnetizmin e tij, shërbeu si një parametër jetik në parashikimin e materialeve të reja magnetike.

Zhvillimi i modelit të mësimit të makinës ishte një përpjekje për të përdorur shkencën themelore në këtë fushë. Duke e trajnuar modelin me materiale të njohura magnetike, studiuesit vendosën një marrëdhënie midis karakteristikave të strukturës elektronike dhe atomike dhe temperaturës Curie. Kjo i mundësoi modelit të parashikonte materialet e mundshme kandidate.

Për të vërtetuar modelin, ekipi u fokusua në përbërjet e bazuara në cerium, zirkon dhe hekur. Studiuesit sintetizuan dhe karakterizuan me sukses këto materiale dhe modeli i mësimit të makinës parashikoi me saktësi temperaturën e tyre Curie. Ky rezultat i suksesshëm përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një metode me fuqi të lartë për projektimin e magneteve të rinj të përhershëm.

Përdorimi i mësimit të makinerive në zbulimin e materialeve të reja magnetike ofron një alternativë të qëndrueshme dhe efikase ndaj qasjes tradicionale eksperimentale. Duke kursyer kohë dhe burime, kjo qasje hap rrugën për zhvillimin e magneteve me performancë të lartë duke përdorur komponentë të bollshëm shtëpiak. Studiuesit në Laboratorin Kombëtar Ames janë të përkushtuar të shkruajnë mësimin e makinerisë të informuar nga fizika për një të ardhme të qëndrueshme.

Burimi: "Parashikimi i të mësuarit me makinë të informuar nga fizika i temperaturave të Curie dhe premtimi i tij për të udhëhequr zbulimin e materialeve magnetike funksionale" nga Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk dhe Yaroslav Mudryk (Kimia e Materialeve)