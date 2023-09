macOS Sonoma: Çfarë duhet të presësh nga versioni më i fundit i macOS

By

Apple ka njoftuar datën e lëshimit të macOS Sonoma, i njohur gjithashtu si macOS 14, i cili do të jetë i disponueshëm për publikun më 26 shtator. Ky version i fundit i macOS sjell disa veçori të reja që përmirësojnë përvojën e përdoruesit dhe e bëjnë atë më të ngjashëm me iOS.

Një nga përditësimet kryesore në macOS Sonoma është shtimi i miniaplikacioneve të desktopit, të cilat do t'i lejojnë përdoruesit e Mac të personalizojnë desktopët e tyre me miniaplikacione të dobishme dhe interaktive. Kjo veçori ka qenë gjerësisht e popullarizuar në pajisjet iOS dhe tani përdoruesit e Mac mund të gëzojnë të njëjtin komoditet dhe funksionalitet.

Videokonferenca është bërë një pjesë thelbësore e jetës sonë dhe macOS Sonoma synon ta përmirësojë këtë përvojë me veçori të reja. Sistemi operativ do të prezantojë mjetet e ndarjes së ekranit dhe një mbivendosje prezantuese, e cila do t'i mundësojë altoparlantëve të lëvizin përpara një ekrani të përbashkët gjatë telefonatave video.

Safari, shfletuesi i parazgjedhur në macOS, do të marrë gjithashtu përditësime të rëndësishme në Sonoma. Një nga shtesat e dukshme janë profilet e shfletuesit, të cilat i lejojnë përdoruesit të krijojnë grupe të ndryshme faqeshënuesish dhe të personalizojnë përvojën e tyre të shfletimit bazuar në preferencat e tyre. Për më tepër, funksionaliteti i kërkimit në Safari do të jetë më i përgjegjshëm, duke u ofruar përdoruesve rezultate më të shpejta dhe më të sakta.

Për të instaluar macOS Sonoma, do t'ju duhet një pajisje e përputhshme. Modelet më të hershme që mbështesin këtë sistem operativ përfshijnë MacBook ose Mac Mini 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 ose Mac Studio 2022. Është e rëndësishme të siguroheni që pajisja juaj të plotësojë kërkesat minimale për të shijuar veçoritë dhe përmirësimet e përditësuara që ofron Sonoma.

Si përfundim, macOS Sonoma premton të sjellë veçori dhe përmirësime të reja emocionuese për përdoruesit e Mac. Me miniaplikacionet e desktopit, aftësitë e përmirësuara të videokonferencës dhe një shfletues Safari më të përgjegjshëm, ky version i fundit i macOS do të sigurojë një përvojë më të mirë të përdoruesit dhe një integrim më të afërt me pajisjet iOS.

Përkufizime:

– macOS: Një seri sistemesh operative të zhvilluara nga Apple Inc. për kompjuterët e tyre Macintosh.

– Sonoma: Emri i koduar për versionin më të fundit të macOS, i njohur gjithashtu si macOS 14.

– iOS: Sistemi operativ celular i zhvilluar nga Apple Inc. për pajisjet e tyre iPhone, iPad dhe iPod Touch.

