Logitech zbulon Webkamerën Reach me krahun fleksibël të artikulimit

Logitech sapo ka prezantuar ueb-kamerën e saj më të fundit të quajtur Reach, me një krah fleksibël dhe artikulues. Ky dizajn inovativ lejon lëvizjen e lehtë dhe madje edhe pamjet video me drejtim poshtë, duke e bërë atë të përsosur për prezantime jo-dixhitale të shfaqjes dhe tregimit. Këndi në rënie i kamerës u mundëson përdoruesve të kapin video të objekteve në tavolinat e tyre, duke e bërë atë ideal për takime interaktive në distancë, mësime në internet, transmetime të drejtpërdrejta dhe prezantime të tjera të ndryshme.

Për të siguruar pozicionim optimal, Logitech rekomandon që përdoruesit fillimisht të vendosin përmbajtjen që duan të shfaqin dhe më pas të rregullojnë kamerën në përputhje me rrethanat. Kamera e uebit ka akse të shumta artikulimi, të ngjashme me një mbajtës mikrofoni, duke siguruar shkathtësi të shtuar në kapjen e pikave të ndryshme të favorshme. Ai përmban një buton për lëvizje vertikale, një funksion zmadhimi pa humbje deri në 4.3x dhe një dorezë për rregullime vertikale. Kamera e uebit përfshin gjithashtu tregues udhëzues të integruar për të ndihmuar në mbajtjen e imazhit drejt ndërsa kamera lëviz.

Uebkamera Reach është një version i përmirësuar i kamerës së njohur Stream të Logitech, që përmban optikë të përmirësuar të xhamit dhe një veçori të re të fokusimit automatik të zgjuar. Ai ofron aftësi video 1080p/60fps dhe ofron një përvojë plug-and-play duke u lidhur me USB dhe duke u integruar pa probleme me shumicën e kompjuterëve dhe platformave të transmetimit. Për më tepër, ai vjen me një kapëse skaji të profilit të ulët për një përvojë më kompakte të përdoruesit.

Logitech nuk ka zbuluar detajet e sakta të çmimit dhe disponueshmërisë për kamerën e internetit Reach. Megjithatë, adoptuesit e hershëm mund të presin një çmim të zbritur midis 300 dhe 400 dollarë, sipas një sondazhi në faqen zyrtare të internetit. Veçanërisht, Logitech do të përdorë Indiegogo Enterprise për financimin e kamerës, në vend të kanaleve tradicionale të shitjes me pakicë. Fatkeqësisht, montimi i kamerës së internetit nuk do të jetë i disponueshëm veçmas, pasi Logitech synon të ofrojë një zgjidhje nga fundi në fund dhe jo thjesht një montim.

Përtej ndarjes së kamerave, Logitech së fundmi ka bërë përparime edhe në fusha të tjera. Kjo përfshin një grup të rifreskuar të tastierave Pebble dhe një përditësim të miut të lojërave G Pro X Superlight.

Burimet: The Verge, Logitech.