La-Z-Boy fokusohet në përqendrimin e klientit për të qëndruar konkurrues

La-Z-Boy, marka ikonë e mobiljeve, ka punësuar Jorge Calvachi si drejtor i njohurive për të krijuar një funksion të njohurive të konsumatorëve për herë të parë në historinë e saj gati 100-vjeçare. Calvachi beson se avantazhi i ri konkurrues në çdo industri, përfshirë mobiljet, është përqendrimi te konsumatori.

Një sfidë me të cilën përballet La-Z-Boy është se ka pika kontakti të shumta me konsumatorët përmes kanaleve të ndryshme dhe përvoja e klientit është zakonisht hibride. Calvachi zbuloi se konsumatorëve u duhet një kohë më e gjatë për të bërë një blerje mobiljesh, ku shfletimi në internet i ndjekur nga testimi në dyqan për rehati është një pjesë e rëndësishme e udhëtimit. Megjithatë, përvojat midis dixhitale dhe në dyqan nuk kanë qenë të qëndrueshme.

Për të adresuar këtë sfidë, Calvachi po krijon një qendër të përvojës së klientit me ndihmën e InMoment, një kompani e përvojës së klientit. Ata do të grumbullojnë të dhëna nga kanalet dixhitale si pikënisje dhe gradualisht do të inkorporojnë të dhëna nga pika të tjera kontakti. Qëllimi është të kemi një pamje holistike të udhëtimit të klientit për të marrë vendime më të mira organizative.

Ndërsa zbatimi teknik mund të mos jetë i vështirë, nxitja e miratimit të zgjidhjes brenda një organizate të themeluar prej kohësh është sfida e vërtetë. Calvachi dhe InMoment janë përqendruar në marrjen e blerjeve nga palët e interesuara për të siguruar zbatimin e suksesshëm.

Masa përfundimtare e suksesit për La-Z-Boy është ofrimi i një eksperience totale për klientin, në vend që të përqendrohet thjesht në konvertimet dhe rritjen e të ardhurave.

