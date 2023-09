Qualcomm do të furnizojë modem Snapdragon 5G për lançimet e ardhshme të smartfonëve të Apple

Furnizuesi i çipave celularë Qualcomm ka arritur një marrëveshje me gjigantin e teknologjisë Apple për të furnizuar Snapdragon 5G Modem RF Systems për lançimin e smartfonëve midis 2024 dhe 2026. Ky partneritet vjen në një kohë kur Apple po përballet me sfida në Kinë dhe synon të forcojë zinxhirin e saj të furnizimit në rajone të tjera . Megjithëse vlera e marrëveshjes nuk u zbulua nga Qualcomm, ekspertët spekulojnë se ajo vlen miliarda dollarë.

Kjo marrëveshje e re bazohet në një marrëveshje të mëparshme të nënshkruar midis Qualcomm dhe Apple në 2019, e cila zgjidhi një betejë ligjore midis dy kompanive. Sipas Reuters, marrëveshja e furnizimit nga ajo marrëveshje do të përfundojë këtë vit. Kjo do të thotë se iPhone-ët e ardhshëm që do të shpallen nga Apple do të jenë të fundit që do të lansohen sipas marrëveshjes së mëparshme.

Bashkëpunimi midis Qualcomm dhe Apple është i rëndësishëm në industrinë e çipave pasi Qualcomm është një ofrues kryesor i çipave celularë, ndërsa Apple ka një prani të konsiderueshme në tregun e smartfonëve. Analistët e UBS vlerësojnë se Qualcomm fitoi afërsisht 7.26 miliardë dollarë duke i furnizuar Apple me çipa në vitin 2022.

Duke siguruar furnizimin e Sistemeve të Modemit RF Snapdragon 5G nga Qualcomm, Apple synon të përfshijë teknologjinë më të fundit 5G në modelet e saj të ardhshme të smartfonëve. Sistemet RF të modemit Snapdragon 5G ofrojnë veçori dhe performancë të avancuar, duke lejuar Apple të ofrojë lidhje të përmirësuar dhe shpejtësi më të shpejta të të dhënave për përdoruesit e saj.

Në përgjithësi, ky partneritet forcon pozicionin e Qualcomm si një lojtar kyç në industrinë e çipave celularë dhe siguron aksesin e Apple në teknologjinë e avancuar të çipave për lëshimet e ardhshme të smartfonëve.

Burimet:

– Reuters (URL: [artikulli burim])