Banka Qendrore e Izraelit konsideron lëshimin e Shekelit dixhital për të modernizuar sistemet e pagesave

By

Banka qendrore e Izraelit, Banka e Izraelit, po ecën përpara me planet për të futur një shekel dixhital për të përmirësuar sistemet e pagesave të vendit. Edhe pse banka nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar nëse do të nisë një shekel dixhital, ajo mbetet e përkushtuar të qëndrojë në ballë të eksplorimit të monedhës dixhitale dhe të mbështesë përpjekjet për të avancuar sistemet e pagesave dhe sistemin financiar në tërësi.

Banka e Izraelit ka kryer kërkime dhe përgatitje për emetimin e mundshëm të një sikli dixhital që nga nëntori 2021. Nevoja për një sistem pagese më efikase ka nxitur këtë iniciativë, pasi banka njohu përfitimet e mundshme të një monedhe dixhitale të bankës qendrore (CBDC ) qysh në vitin 2017.

Guvernatori i Bankës së Izraelit Amir Yaron theksoi rëndësinë e vazhdimit të dixhitalizimit të ekonomisë dhe mbylljes së hendekut me ekonomitë e tjera të përparuara. Ai gjithashtu theksoi se nëse Izraeli do të prezantonte një shekel dixhital, do t'i jepte përparësi ruajtjes së niveleve të privatësisë të krahasueshme ose potencialisht më të larta se ato të ofruara nga metodat ekzistuese të pagesës dixhitale.

Zëvendësguvernatori Andrew Abir theksoi potencialin për një sikel dixhital për të futur më shumë konkurrencë në sistemin financiar të Izraelit, i cili aktualisht dominohet nga disa banka dhe institucione të mëdha. Duke ofruar një fushë loje të barabartë, një CBDC mund t'u mundësojë hyrjeve të reja në treg të ofrojnë produkte dhe shërbime financiare.

Projekti Sela i Bankës së Izraelit, i kryer në bashkëpunim me Autoritetin Monetar të Hong Kongut dhe Bankën për Shlyerjet Ndërkombëtare, ka demonstruar fizibilitetin e një CBDC me pakicë. Ky projekt fokusohet në kombinimin e masave të aksesueshmërisë, konkurrencës dhe sigurisë kibernetike duke ruajtur avantazhet e parasë fizike.

Shqyrtimi i një sikli dixhital nga banka qendrore vjen si përgjigje ndaj kërkesës publike për një sistem financiar më të drejtë. Rritja e fundit e normave të interesit nxori në pah nevojën për rritje të konkurrencës, pasi bankat tregtare nuk kaluan plotësisht rritjen e normave në bilancet e klientëve të tyre, duke çuar në reagime publike.

Si përfundim, ndërsa Banka e Izraelit nuk ka marrë ende një vendim të prerë për emetimin e një sikli dixhital, ajo po ndjek në mënyrë aktive kërkimin dhe zhvillimin e një monedhe dixhitale për të modernizuar sistemet e pagesave dhe për të promovuar një peizazh financiar më konkurrues në vend.

Burimet:

– Titulli i artikullit: Banka qendrore e Izraelit mendon për një shekel dixhital, flet për inovacionin e CBDC

– Burimi: CoinTelegraph.com