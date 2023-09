iQOO 12: Thashethemet e reja dhe rrjedhjet në sipërfaqe rreth telefonit inteligjent të ardhshëm

iQOO 12, pasardhësi i iQOO 11, tashmë po bën xhiro në mullirin e thashethemeve. Raportet e fundit sugjerojnë se pajisja e ardhshme do të ketë disa specifika mbresëlënëse, duke përfshirë një ekran OLED me rezolucion të lartë, një konfigurim të fuqishëm kamere dhe aftësi të karikimit të shpejtë.

Sipas Digital Chat Station, një burim i besueshëm nga Kina, iQOO 12 do të mburret me një ekran E2 OLED me rezolucion “7K” me një shpejtësi rifreskimi prej 144 Hz. Kjo do të thotë që përdoruesit mund të presin një ekran QHD me pamje të qetë dhe të qartë. Për më tepër, pajisja thuhet se ka një kornizë metalike dhe një sensor tejzanor të gjurmëve të gishtërinjve në ekran për zhbllokim të përshtatshëm dhe të sigurt.

Sistemi i kamerës në iQOO 12 pritet të jetë një pikë kryesore. Kamera kryesore e pasme thuhet se përdor sensorin OmniVision OV50H, me rezolucion 50 MP dhe madhësi pikselësh 1.2µm. Përveç kësaj, pajisja mund të përfshijë një kamerë zmadhimi me periskop 64 MP me sensorin OmniVision OV64B. Ky konfigurim premton aftësi mbresëlënëse fotografie me shkrepje të detajuara dhe të zmadhuara.

Thashethemet sugjerojnë gjithashtu se iQOO 12 do të mbështesë karikimin me tela 200 W, duke treguar praninë e një baterie të konsiderueshme. Kapaciteti i saktë i baterisë nuk është zbuluar ende, por pritet të jetë "super i madh" për të përmbushur kërkesat e kërkuara të energjisë.

Ndërsa asnjë datë zyrtare e lëshimit nuk është konfirmuar, iQOO 12 pritet të dalë në tregjet ndërkombëtare në tremujorin e parë të 2024. Raportet spekulojnë se pajisja do të vijë në modele të shumta, ndoshta duke përfshirë një iQOO 12 standard dhe një iQOO më të avancuar 12 Pro. Sidoqoftë, detajet e dhëna më sipër lidhen kryesisht me modelin Pro, sipas informacionit aktual.

Në përgjithësi, iQOO 12 po formohet si një smartphone mbresëlënës me karakteristika të avancuara të kamerës, një ekran me rezolucion të lartë dhe aftësi karikimi të shpejtë. Ndërsa dalin më shumë detaje, entuziastët e teknologjisë presin me padurim njoftimin zyrtar për të parë se si do të funksionojë pajisja në përdorimin e botës reale.

